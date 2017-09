Lärmbelästigung führt Polizei zu Hanfzucht

Wer seine Wohnung schon für eine Hanfzucht benutzt, sollte sich eigentlich still und unauffällig verhalten. Dieses Prinzip hat ein 31-Jähriger in der Nacht auf Dienstag nicht beherzigt, sondern durch Lärmbelästigung seiner Nachbarn die Polizei auf den Plan gerufen, die so die Plantage am Gruschaplatz in Wien-Penzing "aberntete" sowie weitere Drogen sicherstellte.

Gegen 22.15 Uhr trafen die Beamten ein, hörten laute Schreie aus der Wohnung und fanden dort nicht weniger als 83 Marihuanapflanzen, zwei Tabletten Ecstasy, zwei Säckchen Magic Mushrooms sowie einen Sack mit Marihuanablättern. Für die folgende Anzeige machte der 31-Jährige offenbar die anderen Hausbewohner verantwortlich und tobte etwa eine Stunde später im Stiegenhaus. Eine Nachbarin bedrohte er, mit einem Messer hantierend, durch die Wohnungstüre. Beim zweiten Polizeieinsatz wurde er deshalb fest- und gleich mitgenommen.

Zwei weitere gefährliche Drohungen

Ebenfalls am Montag musste die Exekutive wegen zwei weiteren gefährlichen Drohungen ausrücken: In der Geiselbergstraße in Simmering war ein Beziehungsstreit aus dem Ruder gelaufen. Ein Eifersüchtiger hatte seine Freundin und deren Vater bedroht. Da er die 26-Jährige auch geschlagen sowie gewürgt haben soll, wurde er festgenommen.

So endete auch ein Einsatz in Ottakring, wo ein 19-Jähriger in einer betreuten Werkstätte mit seinem Betreuer (32) aneinandergeraten war. Er bedrohte ihn mit einer Schere. Zum Handkuss kam dabei auch die Motorhaube eines abgestellten Pkw, der der junge Mann mit seiner Faust eine Delle verpasste.

(APA)