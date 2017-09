Kürzere Wartezeiten für Patienten in Wien

Wien. In Wien sollen die Kapazitäten für die Strahlentherapie zur Krebsbehandlung deutlich erweitert werden. Im Krankenhaus Hietzing wurden bereits zwei neue Geräte installiert. Dies berichtete Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger in einer Pressekonferenz mit Bürgermeister Michael Häupl am Dienstag. Nach der nun abgeschlossenen Montage der millionenteuren Linearbeschleuniger startet der Probebetrieb. Ab 23. November soll mit der Behandlung der ersten Krebspatienten begonnen werden.

„Mit diesen Geräten können 130 Patienten am Tag behandelt werden – das sind (dort, Anm.) doppelt so viele wie bisher“, erklärte Frauenberger. Insgesamt könnten in Wien nun um 20 Prozent Patienten mehr pro Jahr behandelt werden als bisher. Sobald auch das neue Strahlentherapiezentrum im Donauspital im Jahr 2019 fertiggestellt sei, würden sich die Kapazitäten in der Bundeshauptstadt um 50 Prozent erhöht haben. „Wir erwarten uns, dass derzeit vorhandene Wartezeiten deutlich verkürzt werden“, erklärte auch der medizinische Leiter der Generaldirektion des Krankenanstaltenverbunds (KAV), Michael Binder. Bürgermeister Häupl selbst sprach dabei von einer Verkürzung der Wartezeiten auf eine Strahlentherapie für Krebspatienten „um mehrere Wochen“.

Zur Zeit sind in Wien elf Strahlentherapiegeräte im Einsatz – im Endausbau (im Jahr 2019) sollen in Wien 15 Geräte zur Verfügung stehen. Zwar werden außer den Geräten, die ab 23. November in Betrieb gehen, im Donauspital vier neue Geräte installiert; womit die Zahl der Linearbeschleuniger theoretisch über 15 liegt. Im Gegenzug zur Einführung der modernen Geräte werden allerdings ältere Geräte in Hietzing und im Donauspital nach und nach stillgelegt.

Ein Linearbeschleuniger kostet laut Binder durchschnittlich zwei Millionen Euro. Dazu kommen weitere zwei Millionen Euro für die Planungs- und Steuerungssoftware. „Es sind die modernsten Geräte, die derzeit am Markt zur Verfügung stehen“, betonte Frauenberger. Mit ihnen werde es möglich sein, Patienten „sehr schonend“ zu bestrahlen, meinte sie. Die Behandlungsschwerpunkte liegen auf Prostatakrebs, Brustkrebs, Tumoren im Hals-Nasen-Ohrenbereich, Darmkrebs und Lungenkrebs.

Reaktion auf herbe Rechnungshofkritik

Die Versorgungslage von Krebspatienten in der Strahlentherapie war in der Vergangenheit immer wieder in Kritik geraten. Unter anderem beanstandete Anfang des Jahres der Stadtrechnungshof in einem Bericht, dass in der Bundeshauptstadt zu wenige Geräte für Strahlentherapie im Einsatz und die Wartezeiten für Krebspatienten damit zu lang seien. Konkret war von „kritischen Wartezeiten“ die Rede, welche die Heilungschancen reduzieren; also die Überlebenschancen von Krebspatienten.

Anders formuliert: Ein Großteil der Krebspatienten, die auf eine Strahlentherapie angewiesen sind, werden wegen der langen Wartezeiten auf einen Termin erst dann behandelt, wenn schwere gesundheitliche Schäden (Ausbreitung der Krebswucherung, Metastasenbildung) nicht mehr ausgeschlossen werden können – wegen Missmanagement im Gesundheitsressort: Es stehen zu wenig Geräte zur Verfügung, obwohl seit langen Jahren vorherzusehen war, dass es zu einem Engpass im Bereich der Strahlentherapie kommen würde. Das hatte der Stadtrechnungshof in seinem Prüfbericht sinngemäß kritisiert. Im Jänner hatte Häupl angekündigt, dass das Problem gelöst werde – nun gehen die neuen Linearbeschleuniger in Betrieb. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.09.2017)