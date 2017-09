Marcus Franz, Favoritens neuer Bezirkschef

Wien. Manchem Wiener SPÖ-Mitgliedern saß am Montag nach einer Aussendung seiner Partei der Schreck wohl in den Knochen. Marcus Franz soll neuer Favoritner Bezirksvorsteher werden, stand da zu lesen.

Gemeint ist damit aber nicht der umstrittene – mittlerweile nach Parteiausschlüssen von Team Stronach und ÖVP freie – Nationalratsabgeordnete Marcus Franz, sondern der seit 2009 amtierende Bezirksgeschäftsführer der SPÖ Favoriten. 2013 wurde der 44-Jährige Favoritner SPÖ-Klubchef. Montagabend wurde er parteiintern mit 97 Prozent gewählt und wird nun dem Bezirksparlament zur Wahl vorgeschlagen. Die Sitzung soll Ende September stattfinden – also noch vor der Nationalratswahl am 15. Oktober. Franz folgt damit Hermine Mospointner. Die Burgenländerin war 23 Jahre Vorsteherin des 10. Bezirks, zuvor war sie Gemeinderätin. „Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen in einem Bezirk, der größer ist als die Schweizer Hauptstadt Bern, für die Menschen tätig zu sein“, sagt Franz.

Herausfordernder Stadtteil

Favoriten ist mit seinen knapp 200.000 Bewohnern der bevölkerungsreichste Bezirk der Stadt. Knapp zehn Prozent der gesamten Wiener Bevölkerung leben hier. Dazu ist er einer der am dichtesten besiedelten Bezirke und hat mit dem Sonnwendviertel eines der größten Stadtentwicklungsgebiete Wiens. Das hier um den Hauptbahnhof entstehende Grätzel ist flächenmäßig größer als die Josefstadt. Der Bezirk bietet demografisch aber auch politisch einige Herausforderungen: So ist der Migrationsanteil mit 32 Prozent hoch, das Durchschnittseinkommen im Bezirksvergleich eines der niedrigsten. Der Bezirk gilt als SPÖ-Kampfbezirk, hat die Partei bei den Gemeinderats und Bezirksvertretungswahlen hier doch besonders viele Stimmen an die Blauen verloren. Auf Gemeindeebene verlor die SPÖ 7,4 Prozentpunkte auf 41,39 Prozent, die FPÖ legte 5,51 Prozentpunkte auf 39,35 zu. Auf Bezirksvertretungsebene waren die Ergebnisse ähnlich.

Die FPÖ Favoriten forderte am Montag Neuwahlen. „Just an dem Tag, nachdem das Parkpickerl in Kraft tritt, macht sich die rote Bezirksvorsteherin Mospointner aus dem Staub“, so der Bezirksparteiobmann Stefan Berger.

Zur Person Marcus Franz, Favoritner Bezirksvorsteher in spe.

Der 44-Jährige ist seit 1994 bei der SPÖ politisch aktiv. Er wird Hermine Mospointner als Bezirksvorsteher in Favoriten folgen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.09.2017)