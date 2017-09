Hietzing: Burn-out-Klinik im Hörndlwald vor dem Out

Wien. Ausgerechnet im sonst so ruhigen und bürgerlichen Bezirk Hietzing haben sich in den vergangenen Monaten zahlreiche Initiativen gebildet, um gegen Bau- bzw. Infrastrukturprojekte zu protestieren. Stichwort: ÖBB-Pläne für eine Verbindungsbahn oder Eingliederung des Botanischen Gartens Schönbrunn in den Tiergarten. Am längsten jedoch, nämlich schon seit einigen Jahren, gibt es Bürgerproteste gegen den geplanten Bau einer Rehabilitationsklinik im Hörndlwald nahe dem Lainzer Tiergarten. Der Protest dürfte nun von Erfolg gekrönt sein.



Alle Signale weisen derzeit darauf hin, dass das Klinikprojekt in dem Schutzgebiet gestoppt und dafür in einem anderen Areal in Hietzing umgesetzt wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 8.9.2017)