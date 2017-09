Wiener Feuerwehr befreit Igel mit hydraulischem Spreizgerät

Schüler haben am Dienstagnachmittag in der Pachmayergasse in Wien-Simmering einen Igel entdeckt, der im Zaun der dortigen Schule stecken geblieben war. Die Kinder alarmierten die Feuerwehr, die schließlich die Gitterstäbe mit einem hydraulischen Spreizgerät auseinanderbog und das Tier so befreite. Zufällig war einer der sechs Feuerwehrmänner auch ausgebildeter Tierpfleger. Er beruhigte den Igel und ließ ihn im angrenzenden Park wieder frei, berichtet die Feuerwehr. Das Gitter des Zauns wurde wieder zurückgebogen.

