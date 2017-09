Integration: Neos für Verpflichtung

Die Presse: Bei der Wahl 2013 war Wien mit 7,6 Prozent stimmenmäßig die wichtigste Neos-Hochburg. Ihr Ziel für den 15. Oktober?



Beate Meinl-Reisinger: Seit der Neos-Gründung haben wir Tempo bei Reformen gemacht, also Druck ausgeübt. Wir haben viel bewegt. Die Rolle des Tempomachers wollen wir noch stärker ausüben.



Nochmals: Was ist das Neos-Ziel für die Nationalratswahl in Wien?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.09.2017)