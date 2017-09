Sachbeschädigung am Rande der Identitären-Demo am Wiener Kahlenberg

Ein Vandalenakt am Rande der Kahlenberg-Demonstration der rechtsextremem Identitären Bewegung vergangenen Samstag hat in Polen für Empörung gesorgt. Der Sockel eines noch nicht gebauten Denkmals für den polnischen König Jan III. Sobieski sowie eine Informationstafel, die die Errichtung ankündigt, wurden mit schwarzer Farbe besprüht. Sogar das polnische Außenministerium bedauerte den Vorfall.

Die Identitären hatten zu einen "Gedenkzug" anlässlich der Schlacht am Kahlenberg 1683 aufgerufen, als ein polnisches Entsatzheer die Türken in Wien zurückschlug. Die Polizei errichtete wegen mehreren Gegendemonstrationen eine Schutzzone. Die Spray-Aktion dürfte die Handschrift Linksextremer tragen, die Schriftzüge auf dem geplanten polnischen Monument lauten "scheiss idis!" und "no nazi!"

"Polen bedauert, dass der Kahlenberg - der Ort, der vereint statt zu teilen - im Kampf zwischen feindlichen Gruppierungen instrumentalisiert wurde", erklärte das polnische Außenministerium bereits am Wochenende gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur PAP. Botschaftsmitarbeiter haben inzwischen den Schaden begutachtet. Jan Dziedziczak, Abgeordneter der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), betonte am Mittwoch im Sejm, dem polnischen Parlament, dass der Vandalenakt ausschließlich mit den Demos zusammenhängt und nicht gegen Polen gerichtet war.

Sobieski folgte 1683 dem Ruf von Kaiser Leopold I., als Wien zum zweiten Mal von Türken belagert wurde. Sobieski kommandierte die Schlacht vom Kahlenberg, die Kara Mustafa in die Flucht schlug. Sein Sieg auf dem Kahlenberg nährt seither das polnische Selbstbewusstsein als maßgebliche europäische Macht.

Auch Kosaken-Denkmal besprüht

Besprüht wurde zum 334. Jahrestag der Schlacht am Kahlenberg übrigens auch das Denkmal dreier ukrainischer Kosaken am Leopoldsberg, das den ukrainischen Mitbefreiern Wiens 1683 gewidmet ist, wie die Wiener Polizei bestätigte. Die Polizei hatte im Vorfeld der Kundgebungen am Samstag zwei Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, mehrere Mauern und Säulen am Kahlenberg mit Spraydosen verunstaltet zu haben. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt, dürften für die Vandalenakte an den Denkmälern aber nicht verantwortlich gewesen sein.

