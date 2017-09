Parkpickerl in Favoriten: Großes Chaos blieb aus

Wien. Der 4. September war in den südlichen Wiener Bezirken und bei vielen Pendlern mit Spannung erwartet worden. Denn an dem Tag trat in Favoriten, dem zehnten Wiener Gemeindebezirk, die Parkpickerlregelung in Kraft. Das erwartete Chaos und die großen Verdrängungseffekte auf andere Bezirke oder auf niederösterreichische Gemeinden blieben aber aus. Bisher zumindest.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.09.2017)