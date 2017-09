Falschparker mit (falscher) Pistole in der Hand

Mit einem Verkehrssünder mit Pistole in der Hand sah sich Montagfrüh eine Mitarbeiterin der Parkraumüberwachungsgruppe in der Brüßlgasse in Ottakring konfrontiert. Die Frau hatte den Fahrzeuglenker aufgefordert, mit seinem Auto aus einer Ladezone zu fahren. Der 29-Jährige Mann griff in den Fußraum des Fahrzeugs, nahm die Waffe in die Hand und meinte, dass er nur auf jemanden warten würde.

Die Polizei stellte dann fest, dass es sich um eine Plastikpistole handelte. Es sei nur ein Spielzeug seines Sohnes, das im Auto herumgelegen sei, behauptete der 29-Jährige. Er wurde wegen Verdachts der Nötigung angezeigt.

(APA)