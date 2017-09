Mann bedroht Wiener Polizisten mit Küchenmesser

Ein Polizist, der eine dreiköpfige Gruppe von Pöblern am Wiener Westbahnhof zur Räson bringen wollte, ist bei dem Einsatz mit einem Messer bedroht worden. Ein 42-jähriger Ungar zückte laut Polizei ein Küchenmesser. Der Beamte zog daraufhin die Dienstpistole. Verletzt wurde schlussendlich aber niemand.

Der Kommandant der Inspektion Stiftgasse, der am Bahnhof in Neubau ein Planquadrat vorbereitete, war von einem Burschen auf mehrere Alkoholisierte bei der Haltestelle der Straßenbahnlinie 18 hingewiesen worden. "Noch bevor der Beamte die Personen befragen konnte, zückte ein 42-Jähriger ein Messer und bewegte sich in Richtung des Polizisten. Trotz gezogener Dienstpistole und mehrfacher Aufforderung ließ der Beschuldigte die Waffe nicht fallen", sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Die einzige Frau in der Gruppe schlug dem 42-Jährigen dann das Messer aus der Hand. Der Mann wurde festgenommen.

(APA)