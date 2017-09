Wiener Polizei twittert 24 Stunden lang ihre Einsätze

Die Wiener Polizei wird am Wochenende 24 Stunden lang über alle ihre Streifenwagen-Einsätze auf Twitter informieren. Die Online-Kurznachrichten werden unter dem Hashtag "#24h133" auf dem Account der Landespolizeidirektion (LPD) verbreitet. Von 7 Uhr am Samstag bis Sonntagfrüh soll der Bevölkerung ein Einblick in das breite Spektrum der Polizeiarbeit geben werden.

Die Aktion soll außerdem "Vielfalt und Quantität der Einsätze" abbilden, informierte die Wiener Polizei am Freitag in einer Aussendung. Mehrere Teams werden im Schichtbetrieb in der Landesleitzentrale alle Einsätze und Notrufe mitverfolgen und darüber auf Twitter berichten. Um Schaulustige bei den Einsatzorten zu vermeiden, wird in den Tweets nur der betroffene Bezirk bekanntgegeben.

Lärmerregung, Verkehrsunfall, Körperverletzung, Streit 🚨 - morgen ab 07:00 Uhr heißt es bei uns: pic.twitter.com/8wW1UCkswp — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 22. September 2017

Vorbild für den 24-Stunden-Twitter-Marathon ist laut der Aussendung die Berliner Polizei. Diese hatte bereits im Jahr 2014 mit dem Hashtag #24hPolizei einen Tag lang alle ihre Einsätze auf Twitter dokumentiert.

(APA)