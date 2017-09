Neubau-Bezirksvorsteher Blimlinger soll zurücktreten

Thmoas Blimlinger war 2001 der erste grüne Bezirksvorsteher in Wien. Seither sind 16 Jahre vergangen und nun soll das grüne Urgestein Anfang November zurücktreten, wie die "Wiener Zeitung" berichtet. Nachfolgen soll ihm Markus Reiter, Geschäftsführer und Mitbegründer der Obdachenlosenhilfe Neunerhaus. Blimlinger halte sich darüber bedeckt. Der Wahlkampf stehe nun im Vordergrund, sagt er.

Der gebürtige Neubauer Blimlinger war vor seiner Tätigkait als Bezirksvorsteher Trafikant in der Siebensterngasse in Neubau. Während seiner Zeit an der Spitze des Bezirks wurde Neubau als der klassische Bobo-Bezirk von Wien groß. In seine Zeit fiel auch der umstrittene Umbau der Mariahilfer Straße zur Fußgänger- und Begegnungszone.

>>> Bericht in der Wiener Zeitung"

(red.)