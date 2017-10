Spital Nord: Inbetriebnahme wird kritisch

Wien. Es ist eine ernüchternde Zahl, die sich auf dem aktuellsten Prüfvermerk zum Spital Nord in dem vertraulichen Rechnungshof-Rohbericht zum modernsten Spital Europas findet: Die ursprünglichen Kosten für das Krankenhaus Nord (825 Millionen Euro) sind auf Gesamtkosten in der Höhe von 1,5 Milliarden Euro gestiegen – „Die Presse“ berichtete exklusiv in ihrer Dienstag-Ausgabe. Diese Gesamtsumme liegt mehr als 400 Millionen Euro über jenem Betrag, mit dem im Büro der zuständigen Stadträtin Sandra Frauenberger weiterhin gerechnet wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.10.2017)