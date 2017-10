Straßenbahn & Co.: Der Wahlkampf auf der Schiene

Der Wahlkampfzug ist an sich eine Metapher. Doch in Wien kann man ihn auch wörtlich verstehen – denn die Ankündigung oder die Inbetriebnahme neuer Strecken von Straßenbahn und U-Bahn fällt in Wien immer wieder in Wahlkampfzeiten. Zuletzt war es die Straßenbahnlinie 71, die die zuständige Stadträtin, Ulli Sima, ins Spiel brachte. Die Linie, die entlang der Simmeringer Hauptstraße fährt, soll wieder nach Kaiserebersdorf verlängert werden, so der Vorschlag aus dem Rathaus. Eine neue Straßenbahnline (Linie 11) soll dabei als Verbindung zwischen der U3 Simmering und Kaiserebersdorf dienen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.10.2017)