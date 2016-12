Berlin: Amri von Polizei in Italien erschossen

Der mutmaßliche Attentäter von Berlin ist tot. Anis Amri wurde Freitagnacht bei einer Straßenkontrolle im Mailänder Vorort Sesto San Giovanni von der Polizei erschossen. Dies bestätigte der italienische Innenminister Marco Minniti am Freitag in Rom. Nach "allen Untersuchungen, die man in so einem Fall unternimmt", bestehe kein Zweifel daran, dass der in Mailand erschossene Mann der gesuchte Tunesier ist.

Nach ersten Informationen ging der 24-Jährige der Polizei vor dem Bahnhof des Ortes um vier Uhr Früh bei einer normalen Straßenkontrolle ins Netz. Amri war über Chambery, einer Stadt in den französischen Alpen, und später über Turin mit dem Zug nach Mailand gereist. Es wird vermutet, dass der junge Salafist nach Süditalien weiterreisen wollte, berichtet die Zeitung "Corriere della Serra".

Amri sei in der Nacht zu Fuß unterwegs gewesen, berichteten italienische Medien. Als ihn die Beamten nach seinen Dokumenten fragten, habe er plötzlich eine Pistole gezogen, "Allah Akbar" gerufen und auf die Polizisten geschossen. Er verletzte einen der Beamten an der Schulter. Amri hatte keine Dokumente bei sich und konnte erst aufgrund seiner Fingerabdrücke identifiziert werden.

Der verletzte Polizist, ein 29-jähriger Streifenbeamter in seiner Probezeit, wurde ins Spital in Monza eingeliefert, er schwebt nicht in Lebensgefahr. Minniti bedankte sich am Freitag herzlich bei dem angeschossenen Beamten. Dank ihm könnten die Italiener jetzt "in größerer Ruhe Weihnachten feiern". Italien könne "sehr stolz" auf seine Sicherheitskräfte sein.

Amri soll fließend italienisch gesprochen haben

Die deutsche Bundesregierung hat Amris Tod noch nicht offiziell bestätigt. "Ich würde sie da ein bisschen um Geduld bitten. Die Dinge sind im Fluss", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin. Die Regierung stehe in engem Kontakt mit den italienischen Behörden.

Nach dem Tunesier war seit Donnerstag mit Haftbefehl gefahndet worden. Es bestanden zuletzt kaum noch Zweifel, dass Amri für den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in der deutschen Hauptstadt mit mindestens zwölf Toten verantwortlich sein dürfte. Seine Fingerabdrücke wurden mehrfach an dem Lkw sichergestellt, der am Montagabend in die Stände nahe der Gedächtniskirche gerast war.

Es gebe weitere Hinweise, "dass dieser Tatverdächtige mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich der Täter ist", teilte der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere mit. Auf Amris Spur waren die Ermittler gekommen, als sie im Lastwagen seine Duldungspapiere fanden. Das geschah aber erst am Dienstag, weil die Fahrerkabine zunächst versiegelt worden war.

Amri war 2011 nach dem Sturz des tunesischen Machthabers Ben Ali von Tunesien auf die italienische Insel Lampedusa geflohen. Hier soll er ein Flüchtlingslager in Brand gesetzt haben. Auf Sizilien wurde er zu vier Jahren Haft verurteilt, die er in Catania und Palermo abgesessen hatte. Im Mai 2015 wurde er freigelassen. Danach sei er nach Deutschland gereist. Amri soll fließend italienisch gesprochen haben.

Angriffslustiger Häftling

Die Leiterin der Strafanstalt "Pagliarelli" in Palermo, in dem Amri vier Monate lang verbracht hatte, bezeichnete den Tunesier als "problematischen Sträfling". "Er war aggressiv und verursachte immer wieder extreme Situationen. Er war angriffslustig. Damit war das Zusammenleben mit anderen Häftlingen unmöglich", sagte die Leiterin, Francesca Vazzana im Interview mit der römischen Tageszeitung "Il Messaggero" am Freitag.

Unter anderem soll er einem anderen christlichen Häftling gedroht haben, seinen Kopf abzuhacken, berichtete "Corriere della Sierra". Amri, der auch Gefängnisaufseher geschlagen habe, hatte ihrer Ansicht nach ein "psychologisches Problem, das darauf zurückzuführen ist, dass er unser Kultursystem nicht akzeptierte", sagte Vazzana. Signale einer Radikalisierung habe er jedoch nicht gegeben.

Gerüchte über Amris Aufenthaltsort

Zuvor waren Gerüchte über Amris Aufenthaltsort kursiert. Der „Tagesspiegel“ hatte berichtet, die Ermittler würden davon ausgehen, dass er sich in Berlin aufhält. Dafür hatten Aufnahmen einer Überwachungskamera gesprochen, die den 24-Jährigen vor einem Moschee-Verein in Berlin-Moabit zeigen sollen. Der Verein „Fussilet 33" wurde daraufhin nach dpa-Informationen am Donnerstag von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei gestürmt. Neben den Aufnahmen aus Moabit war auch ein Video aufgetaucht, das den Moment des Anschlags aus der Perspektive eines Autofahrers zeigt. Das von "Bild.de" veröffentlichte Video zeigt, wie der Lastwagen mit hohem Tempo in den Weihnachtsmarkt vor der Gedächtniskirche fährt. Kurze Zeit später ist zu sehen, wie Menschen vom Tatort weglaufen.

In Hamburg ging die Polizei indes einer anderen Spur nach, nämlich, ob Amri für den Mord an einem 16-Jährigen Mitte Oktober in Alster verantwortlich ist. Ein Unbekannter hatte den 16-Jährigen mit mehreren Messerstichen getötet. Die Begleiterin des Jugendlichen stieß der Angreifer ins Wasser. Die 15-Jährige konnte sich unverletzt ans Ufer retten. Die Mordkommission habe Ähnlichkeiten zwischen dem Terrorverdächtigen Amri und dem Phantombild in dem Hamburger Mordfall festgestellt, berichteten die Zeitungen der Funke-Gruppe. Ein Polizeisprecher bestätigte am Freitag den Bericht: „Das ist eine weitere Spur, der wir nachgehen. Nach derzeitigem Stand gibt es da aber keine Hinweise."

Zwei Festnahmen in Duisburg

Unterdessen fanden in der Nacht auf Freitag zwei Verhaftungen statt: Spezialeinheiten haben in Duisburg zwei Männer wegen der möglichen Vorbereitung eines Anschlags auf ein Einkaufszentrum festgenommen. Die beiden 28 und 31 Jahre alten im Kosovo geborenen Brüder stünden im Verdacht, möglicherweise einen Angriff auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen vorbereitet zu haben, teilte die Polizei in der Nacht auf Freitag mit. Allerdings wurde seuitens der Polizei in Essen betont: "Es gibt keinen Zusammenhang mit dem Fall Amri außer dem terroristischen Hintergrund.“

