UN-Resolution: Netanyahu traf US-Botschafter

Aus Zorn über eine Resolution des Weltsicherheitsrates gegen die israelische Siedlungspolitik hat Israel eine Reihe von Gegenmaßnahmen eingeleitet. Das Land will jetzt seine Beziehungen zu den Vereinten Nationen auf den Prüfstand stellen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wies das Außenministerium am Sonntag an, einen "Aktionsplan" gegen die UNO und andere internationale Einrichtungen auszuarbeiten. Dieser solle dem Sicherheitskabinett binnen eines Monats vorgelegt werden. Netanyahu erhob auch schwere Vorwürfe gegen die USA.

Es gebe keinen Zweifel, dass die Regierung von Präsident Barack Obama hinter der Resolution stehe, sie die Formulierung mit ausgearbeitet und ihre Verabschiedung verlangt habe, sagte Netanyahu am Sonntag bei der wöchentlichen Kabinettssitzung. Zwischen Israel und den USA habe es immer Meinungsverschiedenheiten beim Siedlaungsthema gegeben. Allerdings seien beide Seiten bisher der Ansicht gewesen, dass der Sicherheitsrat nicht der Platz zur Lösung der Probleme sei. Ähnliche Vorwürfe aus israelischen Regierungskreisen hatte das US-Präsidialamt zurückgewiesen.

Zwei Tage nach der Resolution des UN-Sicherheitsrats gegen die israelische Siedlungspolitik in den besetzten Palästinensergebieten hat Regierungschef Netanyahu den US-Botschafter David Shapiro getroffen. Angaben zum Inhalt des Gespräches vom Sonntagabend wurden nicht gemacht. Zuvor waren die Botschafter von zehn der insgesamt 15 Sicherheitsratsmitglieder in das Außenministerium in Jerusalem einbestellt worden, teilte Außenamtssprecher Emmanuel Nahshon mit.

Am Freitag forderte der Sicherheitsrat ein sofortiges Ende der Siedlungsbauten. Die USA verhinderten die Resolution überraschend nicht mit ihrem Veto, sondern enthielten sich. Das israelische Außenministerium bestellte am Sonntag Botschafter von Ländern ein, die für die Resolution gestimmt hatten, aber auch der US-Botschafter wurde vorgeladen. Es ist die erste verabschiedete UN-Erklärung zur Situation in Israel und Palästina seit rund acht Jahren. Die Resolution ist zwar nicht bindend, doch befürchten israelische Regierungsvertreter, dass sie die Möglichkeiten der Strafverfolgung des Internationalen Strafgerichtshofs erweitern könnte. Zudem könnte die Resolution Sanktionen auf Produkte aus Siedlungen befördern.

Die wichtigsten Punkte von Resolution 2334 Israels Siedlungsbau in den besetzten Palästinensergebieten seit 1967, einschließlich von Ost-Jerusalem, verstößt gegen internationales Recht und gefährdet die Vision von zwei Staaten, die in Frieden und Sicherheit Seite an Seite leben.

Israel muss alle Siedlungsaktivitäten in den besetzten Palästinensergebieten einschließlich Ost-Jerusalem sofort stoppen. Negative Trends, die eine Zwei-Staaten-Lösung gefährden, müssen rückgängig gemacht werden. Änderungen des Grenzverlaufs von 1967, auch in Jerusalem, können nur von beiden Seiten im Rahmen von Friedensverhandlungen vereinbart werden.

Alle Gewalttaten gegen Zivilisten, einschließlich von Terroranschlägen, sowie Akte der Provokation und Zerstörung müssen verhindert werden. Beide Seiten müssen ihre gemeinsamen Bemühungen im Kampf gegen Terrorismus verstärken und alle Terrorakte klar verurteilen.

Beide Seiten müssen Provokationen und Hetze unterlassen, um Ruhe zu gewährleisten und Vertrauen wiederherzustellen.

Alle Parteien müssen sich um die Wiederaufnahme ernsthafter Verhandlungen über die Kernfragen im Nahost-Konflikt bemühen.

Alle Staaten müssen unterscheiden zwischen dem Gebiet des Staates Israel und den seit 1967 besetzten Gebieten.

Der UN-Generalsekretär muss dem Sicherheitsrat alle drei Monate Bericht erstatten über die Umsetzung der Vorgaben dieser Resolution.

Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman stoppte unterdessen am Sonntag die Zusammenarbeit mit der Palästinenserbehörde in politischen und zivilen Fragen. Die Sicherheitszusammenarbeit soll allerdings normal weitergehen. Der ultrarechte Erziehungsminister Naftali Bennett rief außerdem dazu auf, als Reaktion auf den UN-Beschluss weite Teile des palästinensischen Westjordanlandes zu annektieren. In einem ersten Schritt solle die Siedlerstadt Maale Adumim dem Staat Israel einverleibt werden. "In der nahen Zukunft werden wir Schritte unternehmen, um die israelische Rechtsprechung auf Maale Adumim und den Rest von Judäa und Samaria (das Westjordanland) auszuweiten", sagte der Vorsitzende der Siedlerpartei seinem Sprecher zufolge.

Räumung Amonas verzögert sich

Die Räumung des umstrittenen israelischen Außenpostens Amona im nördlichen Westjordanland verzögert sich unterdessen weiter. Eine vom obersten Gericht gesetzte Frist zum Abriss der Ortschaft mit rund 280 Einwohnern, die auf palästinensischem Privatland liegt, lief am Sonntag ab. Das Gericht hatte allerdings einer Verlängerung der Frist um 45 Tage zugestimmt. Neuer Stichtag ist damit der 8. Februar. Nach langen Verhandlungen hatten die Einwohner von Amona grundsätzlich eingewilligt, mit ihren Wohnmobilen auf nahe gelegene Landstücke umzuziehen, die Israel als herrenloses Gebiet einstuft. Dagegen haben Menschenrechtler jedoch Widerspruch eingelegt und auch in diesem Fall auf palästinensische Eigentümer verwiesen.

Die Regierung befürchtet bei einer Räumung gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Siedlern und ihren Unterstützern sowie Sicherheitskräften. Laut Medienberichten ist Israel bereit, Millionen in die Umsiedlung zu investieren. Dazu gehörten auch bis zu rund 50.000 Euro pro Familie als Entschädigung für den Umzug. Israel unterscheidet zwischen mehr als 120 Siedlungen im Westjordanland, die mit Genehmigung der Regierung errichtet wurden, und rund 100 "wilden Siedlungen", die weitgehend geduldet werden.

Der ehemalige palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat rief Israel noch am Sonntag zu neuen Friedensverhandlungen auf. Der Weltsicherheitsrat habe Israel mit seiner Resolution gegen Siedlungen signalisiert, dass es wählen müsse zwischen einer Fortsetzung der Siedlungspolitik oder einer Koexistenz mit den Palästinensern, sagte Erekat dem israelischen Armeesender. "Wir müssen den Friedensprozess retten, wir müssen die Zwei-Staaten-Lösung retten", sagte Erekat. Die Friedensverhandlungen unter US-Vermittlung liegen seit 2014 brach.

