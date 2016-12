CSU: Verfassungsschutz soll schon gegen 14-Jährige vorgehen

Tunesien verhaftet drei Verdächtige. Die Mitglieder einer "Terrorzelle" sollen Kontakt zum mutmaßlichen Berlin-Attentäter gehabt haben. In Deutschland werden Forderungen nach schnelleren Abschiebungen laut.

Unterstützer der Terrormiliz IS könnten Menschenmengen in den USA angreifen. Eine Liste von US-Kirchen tauchte auf pro-islamischen Internetseiten auf.

Nach dem Attentat von Berlin hat die Polizei in Rom die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Weihnachtsfeiertage erhöht. Vom LKW-Verbot ausgeschlossen sind Fahrzeuge, die verderbliche Lebensmittel, Medikamente und Tageszeitungen verteilen.

Zwei italienische Polizisten stoppten die Flucht des Terroristen Anis Amri nach rund 80-stündiger Flucht. Die Regierung in Berlin atmete auf.

Australische Polizei verhinderte Anschläge zu Weihnachtsfeiertagen in Melbourne.

Die deutsche Kanzlerin forderte in einem Gespräch mit dem tunesischen Präsidenten die Beschleunigung der Rückführungen in das afrikansiche Land.

Die deutsche Kanzlerin drängt nach dem Tod Anis Amris darauf, Abschiebungen nach Tunesien "deutlich" zu beschleunigen. Der IS veröffentlicht ein Video, in dem der mögliche Berlin-Attentäter der Terrormiliz die Treue schwört.

Der mutmaßliche Attentäter saß bereits in Italien eine Haftstrafe ab. In Deutschland geriet er rasch ins Visier. Die Behörden erwiesen sich jedoch als machtlos.

Die beiden 28 und 31 Jahre alten Brüder werden verdächtigt, einen Angriff auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen vorbereitet zu haben.

Nach Angaben des tschechischen Außenministers handelt es sich um eine Frau, die seit längerem in Berlin gelebt und gearbeitet hat.

Horst Seehofer, Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef, könnte für Versäumnisse in der Zuwanderungspolitik alle möglichen Leute kritisieren, er nimmt sich aber exklusiv die Bundeskanzlerin vor.

Das Unternehmen begründet die Absage mit "Respekt vor Opfern und Angehörigen". Die Abschlussveranstaltung der Weihnachtstour sollte am Brandenburger Tor stattfinden.

Der mutmaßliche Attentäter von Berlin konnte wegen mangelnder Beweise in Deutschland nicht verhaftet werden. Seine Rückführung aus Europa scheiterte an den tunesischen Behörden.

Die Polizei führte auf der Suche nach Amis A. eine Razzia in einem Flüchtlingsheim durch. Den festgenommenen und wieder freigelassen Pakistani haben die Behörden aus den Augen verloren.

Die Beamten inhaftierten bei einer Razzia in einer Flüchtlingsunterkunft vier Personen, die mit dem 24-jährigen Attentäter in Verbindung stehen.

Der Tunesier soll ein Flüchtlingslager in Italien angezündet haben, berichten italienische Medien. Nach seiner Freilassung hatte er sich nach Deutschland abgesetzt.

Der IS will die europäische Öffentlichkeit verunsichern und Zwietracht säen. Dazu hat er Anleitungen für Attentate mit Messern und Lkw herausgegeben.

Die 47-jährige Berlinerin Iris Ahlmann hat den Anschlag am Breitscheidplatz erlebt. Erst nach ein paar Schrecksekunden vernahm sie überall Schreie. „Ich war wie gelähmt, ich wollte nur noch weg.“

Mangels Beweisen wurde ein Tatverdächtiger am Dienstagabend freigelassen. Der wahre Täter war offenbar noch auf der Flucht. Die Terrormiliz IS reklamierte den Anschlag für sich.

Der Tag danach. Menschen gehen zur Arbeit. Eltern bringen Kinder in die Schule. Der Lkw, mit dem elf Menschen getötet und fast 50 verletzt wurden, wird abgeschleppt. Die Stadt bemüht sich um Normalität, sie will in ihren Alltag zurück. Aber sie kann nicht.