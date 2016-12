Trump twittert gegen "aufrührerischen" Obama

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat dem scheidenden Amtsinhaber Barack Obama vorgehalten, den am 20. Jänner stattfindenden Amtswechsel im Weißen Haus zu erschweren. Im Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb Trump am Mittwoch, er tue sein Bestes, um Obamas zahlreiche aufrührerische Erklärungen und Hürden zu ignorieren.

Er habe gedacht, dass es einen "reibungslosen Übergang" geben werde. Aber dem werde nicht so sein.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!