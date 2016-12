Obama zum neunten Mal beliebteste US-Persönlichkeit

Der scheidende US-Präsident Barack Obama steht im Ansehen der US-Bürger weiter ganz oben. Obama belegte in einer am Mittwoch veröffentlichten Gallup-Umfrage mit 22 Prozent den Spitzenplatz, gefolgt von seinem Nachfolger Donald Trump, der auf 15 Prozent kam. Damit führt Obama auch im neunten Jahr die Liste an. Papst Franziskus landete mit vier Prozent auf Platz drei.

Bei den Frauen konnte sich die bei den US-Wahlen Trump unterlegene demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton erneut durchsetzen. Sie erreichte zwölf Prozent. Wie Obama belegt auch sie seit 2008 den Spitzenplatz unter den von ihren Landsleuten am meisten bewunderten Persönlichkeiten.

Obama hatte Trump zuletzt unter anderem mit der Selbsteinschätzung provoziert, er wäre ein weiteres Mal zum Präsidenten gewählt worden, wenn die US-Verfassung eine dritte Amtszeit erlauben würde. Trump hatte daraufhin im Kurzbotschaftendienst Twitter geäußert: "Auf keinen Fall!"

