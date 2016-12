Was 2017 auf die Welt zukommt?

Er ist wohl der größte Unsicherheitsfaktor für das nächste Jahr: Der künftige US-Präsident Donald Trump. Viel im Weltgeschehen wird davon abhängen, welchen außenpolitischen Weg er einschlägt. Doch wie in den Jahren zuvor wird 2017 auch von Terror und dem Umgang mit Migranten geprägt sein. Mit Spannung wird erwartet, welche Auswirkungen Trumps Sieg in den USA auf den Wählerwillen in Europa haben wird. Und die Sanktionen, die US-Präsident Barack Obama erst am 29. Dezember gegen Russland verhängte, belasten das ohnehin schon sehr gestörte Verhältnis zwischen Moskau und Washington weiter. Hier wird die große Frage sein, wie Russland-freundlich Trump wirklich ist. Eine außenpolitische Vorausschau.