UNO: Trump als größter Herausforderer

António Guterres will offenkundig keine Zeit verschwenden. Gleich zu seinem Amtsantritt am Neujahrstag richtete der neue UN-Generalsekretär einen Friedensappell an die Welt. Der Frieden müsse an erster Stelle stehen. „Wie können wir den Millionen Menschen helfen, die in Konflikten gefangen sind und massiv unter Kriegen leiden, bei denen kein Ende in Sicht ist?“ Dies sei für ihn von höchster Dringlichkeit, erklärte die mit Vorschusslorbeeren überhäufte neue Instanz des Weltgewissens.

Sicher ist: Über zu wenig Arbeit wird sich der 67-Jährige nicht beklagen können. Der Syrien-Krieg – den Guterres kürzlich als „Krebsgeschwür von internationalem Ausmaß“ und „globale Gefahr“ brandmarkte – geht bald ins siebte Jahr. Jemen, Libyen und die Krisen in zahlreichen afrikanischen Staaten sind weit von einer Lösung entfernt. Die maximal geltungsbedürftige Führung der Mini-Atommacht Nordkorea wird immer unberechenbarer. Terrorismus ist zur Dauergefahr geworden. Und auch die Flüchtlingskrise im Nahen Osten und in Europa, die sich vor den Augen Guterres' in seiner früheren Funktion als UN-Flüchtlingshochkommissar entfaltete, ist alles andere als vorüber.

Die Krise der UNO

Als wäre das nicht schon genug, übernimmt Guterres auch noch eine Organisation, die selbst in einer schweren Krise steckt. Die Dauerblockade im Sicherheitsrat zu Syrien hat der Welt die Ohnmacht der Friedensorganisation vor Augen geführt – die Debatte über eine Reform des höchsten UN-Gremiums bleibt daher ganz oben auf der Agenda. Die Skandale um sexuellen Missbrauch durch Blauhelmsoldaten in mehreren afrikanischen Ländern sowie die ungeschickte und viel zu späte Reaktion auf die Mitschuld der UNO beim Ausbruch der Cholera in Haiti haben das Vertrauen in die Vereinten Nationen weiter erschüttert. Die humanitäre Hilfe ist notorisch unterfinanziert. Der aufgeblasene und schwerfällige UN-Apparat mit seinen langwierigen bürokratischen Entscheidungsprozessen braucht dringend ein Reset.

Viele trauen Guterres zu, viel mehr bewirken zu können als sein unauffälliger Vorgänger. Der freundliche, aber wenig charismatische Ban Ki-moon hat sich in bester Absicht zwar fleißig bemüht, zog es aber meist vor, im Hintergrund zu bleiben statt die UNO als mächtiges Forum zu nutzen, um öffentlich anzuprangern – die wichtigste Waffe des formell weitgehend machtlosen UN-Chefs. Viel mehr als sein Einsatz für das Klimaabkommen wird von Ban daher nicht bleiben.

Der frühere portugiesische Premier Guterres gilt dagegen als ein mit allen Wassern gewaschener Diplomat. Ein Charismatiker und begnadeter Redner, der sich nicht vor klaren Worten scheut, beharrlich für seine Anliegen kämpft und geschickt verhandelt. Das UN-System kennt er in- und auswendig, als UN-Flüchtlingshochkommissar hat er das UNHCR reformiert.

Bei seiner Vereidigung hat Guterres angekündigt, die UNO einer Reformkur unterziehen zu wollen: Sie müsse „wendiger und effizienter“ werden und besser auf aktuelle Konflikte reagieren. Als Generalsekretär will der ehemalige sozialistische Politiker den Fokus sehr viel stärker auf die Prävention von Krisen legen. Und er werde den Verwundbarsten eine Stimme geben, kündigte Guterres an. Dies hat er an der Spitze des UNHCR bewiesen.

Baustelle USA

Zunächst aber wird Guterres sich um eine unerwartete neue Baustelle kümmern müssen, von der sein Vorgänger Ban gänzlich verschont geblieben ist: die Vereinigten Staaten. Nach dem erklärten Multilateralisten Barack Obama, unter dem sich die Beziehungen der USA zu den UN stark verbessert haben, zieht mit Donald Trump nun ein Mann ins Weiße Haus ein, der von multilateraler Zusammenarbeit offenbar wenig bis gar nichts hält (und der mit dem Klimaabkommen die wichtigste Errungenschaft Ban Ki-moons infrage stellt).

Ihn muss Guterres überzeugen, dass es sich lohnt, an den Vereinten Nationen festzuhalten und sich sogar darin zu engagieren – politisch, aber auch finanziell: Die USA sind mit Abstand der größte Beitragszahler der Weltorganisation. Die Causa Trump könnte daher die größte und wichtigste Herausforderung von Guterres in den ersten Monaten werden. Das weiß der neue Mann an der Spitze der UNO. Er sei an einem „konstruktiven Dialog mit der neuen US-Regierung“ interessiert. Mit dem russischen Präsidenten Putin habe er bereits ein „hervorragendes Arbeitstreffen“ gehabt – nun hoffe er, dass dies auch mit Trump so sein werde.

