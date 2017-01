Für Reaktionäre treiben nur Trümmer vorbei

Das Jahr 2016 könnte in Retrospektive als Episode bizarrer Phänomene des Populismus bewertet werden. Immerhin hat Quereinsteiger Donald Trump auf dem Ticket der Republikaner die Präsidentenwahlen in den USA gewonnen. Auch in gar nicht wenigen Staaten Europas scheinen sich ähnliche rhetorische Brandstifter im Aufschwung zu befinden. Vielleicht aber ist Populismus ein allzu einfaches Erklärmuster für unsere interessanten Zeiten. Diese beliebte und erfolgreiche Technik der Volksnähe kann es politisch rechts, links und sogar in der Mitte geben. Kann man Trump tatsächlich so leicht durchschauen?

Was aber ist der Kern der Veränderung? 2016 könnte auch ein Wendejahr für künftige, lang anhaltende Erfolge von Reaktionären gewesen sein. Deren Denkweise hat Mark Lilla in einer 2016, wenige Wochen vor den Wahlen in den USA publizierten Sammlung von Essays untersucht, die offenbar genau den Zeitgeist treffen. Der Wirtschafts- und Politikwissenschaftler beschäftigt sich in „The Shipwrecked Mind: On Political Reaction“ mit der politischen Reaktion. Unter dem Titel „Der schiffbrüchige Geist“ legt er diverse Wurzeln dieser Denkweisen bloß.

Die Krise des revolutionären Denkens

Für Lilla ist der Reaktionär der Antagonist zum Revolutionär. Während jedoch die Literatur über Letzteren in seriösen Universitätsbibliotheken ganze Regale füllt, findet man dort höchstens ein Dutzend Werke über die Reaktion. Das findet der Professor der Columbia University verblüffend: „Der revolutionäre Geist, der seit zwei Jahrhunderten politische Bewegungen in aller Welt inspiriert hat, mag ausgestorben sein, aber der Geist der Reaktion, der sich erhob, um ihn zu konfrontieren, hat überlebt und erweist sich als ebenso starke Kraft der Geschichte, vom Nahen Osten bis nach Mittelamerika.“

Über Reaktion schreibt bereits Mitte des 18. Jahrhunderts der französische Philosoph Montesquieu in seinem Hauptwerk „Vom Geist der Gesetze“. Er sieht Politik als dynamischen Prozess mit einer endlosen Abfolge von Aktion und Reaktion. Lilla warnt aber davor, Reaktionäre mit Konservativen gleichzusetzen. Die Vorkämpfer der Reaktion sind mindestens so radikal wie die Revolutionäre. Was diese Lager vor allem unterscheide, sei der Blickwinkel. Der Revolutionär träume von einer künftigen sozialen Ordnung, während der Reaktionär lieber zurückblicke, in die angeblich gute alte Zeit. Apokalyptische Ängste, dass ein neues dunkles Zeitalter beginne, verfolgten ihn. Sein Geist sei der eines Schiffbrüchigen: „Wo andere den Fluss der Zeit dahinfließen sehen, wie immer schon, sieht der Reaktionär die Trümmer des Paradieses vor seinen Augen vorbeitreiben.“ Solch ein Charakter lebe praktisch immer im Exil seiner Zeit, häufig ganz weit rechts oder links. Derzeit, in der Krise revolutionären Denkens, befindet sich der liberale Relativismus im Fokus seiner Fundamentalkritik. Dieser ist auch das Feindbild unterschiedlicher Gegner von Wachstum und Globalisierung.

Als Fallbeispiele im theorielastigen ersten Teil seines Buches analysiert Lilla drei fast schon vergessene deutsche Denker des frühen 20. Jahrhunderts. Hat er sich vor 15 Jahren in seinem ähnlich gestalteten Buch „The Reckless Mind“ mit hemmungslosen Denkern wie Martin Heidegger, Carl Schmitt und Michel Foucault beschäftigt, so sind es nun Franz Rosenzweig (1886–1929), Eric Voegelin (1901–1985) und Leo Strauss (1899–1973). Ihr Einfluss scheint derzeit in den USA noch größer als in Europa zu sein.

Rosenzweig suchte Erneuerung im jüdischen Glauben, dessen zeitlose Auserwähltheit biete die Möglichkeit zur Flucht vor dem Kontrastprogramm, dem bürgerlichen Zeitalter mit seinem Glauben an die Wissenschaft. Er wollte ein Vorkämpfer für die Religion im 20. Jahrhundert werden. Sein glaubensphilosophisches Hauptwerk, „Der Stern der Erlösung“, erschien 1921. In seinem Umfeld wirkten Denker wie Martin Buber und Erich Fromm. Voegelin, der in Wien bei Hans Kelsen und Othmar Spann studierte, flüchtete 1938 vor dem NS-Regime in die USA und lehrte an verschiedenen Universitäten Politologie und Philosophie. Für ihn trägt die Aufklärung Schuld daran, dass nach Preisgabe des traditionellen Gottesbildes groteske weltliche Gottheiten wie Hitler oder Stalin geschaffen wurden.

Von Sankt Paul zu Steuermann Mao

Strauss war in den Fünfziger- und Sechzigerjahren ein einflussreicher Professor der University of Chicago. Seine Schule wandte sich gegen moderne Philosophie seit der Aufklärung, vor allem gegen Liberalismus. In „Natural Right And History“ (1953) plädierte Strauss für das antike Naturrecht. Für ihn ist der Renaissance-Philosoph Machiavelli der große Rebell gegen Bewährtes – nicht nur gegen das Christentum, sondern gegen klassische Tradition an sich. Einige Studenten von Strauss prägten konservative Denkfabriken.

Auf diese komplexe Analysen, unter anderem auch über den Historiker Brad Gregory, den späten Paulus-Verehrer Jacob Taubes oder Alain Badiou (einst Maoist, dann nur noch Reaktionär), folgen anschauliche Beispiele, die bis in die Gegenwart führen. Lilla lebte in Paris, als Anfang 2015 Terror die Redaktion der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ tödlich traf. Das gibt einem der Essays besondere Brisanz. Michel Houellebecqs negative Utopie „Soumission“ kann man oberflächlich als Kritik an der Immigration, der EU, dem Feminismus sehen. Lilla interpretiert sie als Reaktion auf eine Krise, die vor 200 Jahren begonnen hat. Für Houellebecq habe Europa darauf gewettet, dass mehr Freiheit mehr Glück bedeute: „Für ihn ging diese Wette verloren. Und deshalb ist der Kontinent haltlos und empfänglich für eine weit ältere Versuchung – dass man sich jenen unterwirft, die behaupten, für Gott zu sprechen. Der bleibt so fern und still wie immer.“

