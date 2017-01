Identität des Attentäters von Istanbul ist bekannt

Die Identität des Angreifers, der auf einer Silvesterparty in einem noblen Nachtclub in Istanbul 39 Menschen erschossen hat, ist den türkischen Behörden bekannt. Die Personalien des Täters seien festgestellt worden, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu in einem Gespräch mit der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch. Details nannte er jedoch nicht. Die Fahndung nach dem Flüchtigen dauere noch an.

Zuletzt hatte die Terrormiliz "Islamischer Staat" den Angriff auf den Club Reina für sich reklamiert. Über den Schützen selbst war allerdings nichts bekannt geworden - abgesehen von Spekulationen. So ging am Dienstag das Gerücht um, dass es sich um den kirgisischen Staatsbürger Lakhe M. handeln könnte. Außerdem wurde der Verdacht geäußert, dass der mutmaßliche Terrorist aus Usbekistan oder Kirgisistan stammen könnte. Bestätigt wurde bislang nichts davon.

Bisher 43 Festnahmen

Im verlauf der Fahndung ist es unterdessen bereits zu mehreren Dutzend Festnahmen gekommen. Die vorerst letzten fanden Mittwoch früh statt: Laut Angaben der Nachrichtenagentur DHA soll es in der westtürkischen Stadt Izmir zu 27 Verhaftungen im Zusammenhang mit dem Angriff gegeben haben. Damit steigt die Gesamtzahl der Festnahmen auf 43.

(APA/dpa/Reuters/AFP/red.)