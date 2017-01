Merkel unterstützt de Maizieres Sicherheitskonzept

Der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere (CDU) hat bei seinen Vorschlägen zur grundlegenden Reform der Sicherheitsbehörden in Deutschland die Rückendeckung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Vizeregierungssprecher Georg Streiter sagte am Mittwoch in Berlin, dass Merkel über den "wichtigen Beitrag" von de Maiziere informiert gewesen sei und ihn "dazu auch ermutigt" habe.

Mehr zum Thema: Deutschland rückt nach rechts

"Grundsätzlich" unterstütze die Kanzlerin den Innenminister in dieser Frage "ausdrücklich". Die Vorschläge müssten nun "mit allen, die es betrifft", besprochen werden.

De Maiziere hatte in der Dienstagsausgabe der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sein neues Sicherheitskonzept vorgestellt. Es sieht neben einer Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz unter anderem mehr Kompetenzen der Bundespolizei sowie "Bundesausreisezentren" vor. Dafür sollen die Länder die Möglichkeit erhalten, dem Bund die Verantwortung für die letzten Tage oder Wochen des Aufenthalts von Ausreisepflichtigen zu übertragen.

"Keine unmittelbare Reaktion" auf Anschlag

Der Innenminister erntete dafür viel Kritik - vom Koalitionspartner SPD ebenso wie von der Opposition und aus den Ländern, die um ihre Zuständigkeiten für die Polizei fürchten. De Maiziere sagte im ZDF-"heute journal" am Dienstagabend, dass die Abstimmungen im Sicherheitsbereich "nicht gut genug angesichts internationaler Bedrohungen" seien. Nötig seien "die Sachkenntnis vor Ort, in den Ländern, aber auch mehr Steuerung durch einen starken Staat".

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte am Mittwoch, dass de Maiziere seinen Beitrag für die "FAZ" in der Zeit Ende Dezember bis Anfang Jänner verfasst habe. Die Vorschläge seien aber "keine unmittelbare Reaktion" auf den Weihnachtsmarkt-Anschlag in Berlin, sondern schon über einen längere Zeitraum gereift. Die Umsetzung der Maßnahmen solle nun "zügig angegangen" werden. "Das kann heißen, dass einige Aspekte schon in dieser Legislaturperiode zur Umsetzung kommen sollten."

(APA/AFP)