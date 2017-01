Nach Berlin-Terror: CSU will europaweite Gefährder-Datenbank

Der grenzüberschreitende Datenaustausch in der EU über Gefährder und Kriminelle muss nach Ansicht von EVP-Fraktionschef Manfred Weber verpflichtend werden. Er werde mit der Kommission darüber reden, wie man die bisher freiwilligen Eingaben in der EU verbindlich machen könne, sagte Weber am Donnerstag am Rande der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag im oberbayerischen Seeon. "Datenaustausch ist der Schlüssel, um Verbrecher und Terroristen in der modernen Welt zu jagen", sagte der CSU-Politiker.

Zudem müssten die nationalen Gefährderdateien bei Europol vernetzt und zusammengefasst werden, forderte Weber: "Sicherheit braucht Europa." Hintergrund ist unter anderem die fehlende Weitergabe von Daten über den Berliner Attentäter Anis Amri durch Griechenland.

CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt und Weber lobten, dass die EU-Kommission sowohl ein Ein- und Ausreiseregister für den Schengen-Raum als auch ein digitales Registrierungssystem für Reisenden aus Staaten vorbereite, die aus nicht visapflichtigen Ländern kommen. Man brauche in Europa endlich Kontrolle darüber, wer in die EU einreise. Die EU müsse prüfen, ob Institutionen wie Europol gestärkt werden müssten, sagte Hasselfeldt.

Am zweiten Tag der CSU-Klausurtagung stehen nach Angaben der Landesgruppenvorsitzenden Sicherheitsfragen im Mittelpunkt. Am Vormittag wurde EU-Sicherheitskommissar Julian King zu den Beratungen erwartet. Zudem war die Teilnahme des Direktors der

EU-Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, des Chefs des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, und des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann geplant.

