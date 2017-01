Terror in Izmir: Explosion war Autobombe

Bisher war das westtürkische Izmir von schweren Anschlägen verschont geblieben. Doch am frühen Donnerstagnachmittag erreichte der Terror die drittgrößte Stadt der Türkei. Die Behörden haben nun bestätigt, dass es sich bei der Explosion vor einem Justizgebäude tatsächlich um einen Anschlag durch eine Autobombe gehandelt habe. Es gibt sieben Verletzte - und jüngsten Berichten zufolge auch zwei Todesopfer. Dabei handle es sich um einen Polizisten und einen Gerichtsmitarbeiter, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag.

Nach der Detonation hätten sich Sicherheitskräfte zudem mit drei "Terroristen" Schusswechsel geliefert. Zwei Angreifer seien dabei getötet worden. Einer sei auf der Flucht.

Die Autobombe war vor dem Eingang für Richter und Staatsanwälte explodiert. Das Gerichtsgebäude sei evakuiert worden. Die Polizei fahnde mit Unterstützung von Hubschraubern nach dem Flüchtigen. Eine Nachrichtensperre sei verhängt worden, berichtete der Sender CNN Türk.

Die Türkei kommt damit auch 2017 nicht zur Ruhe: Erst in der Silvesternacht hatte ein Terrorist in einem Club in Istanbul 39 Menschen getötet. Die Verantwortung für die Tat in Istanbul hat die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) für sich reklamiert. Wer hinter dem heutigen Anschlag in der Küstenstadt Izmir steckt, ist hingegen noch völlig unklar.

#BREAKING: At least three wounded in car bomb attack in Turkey’s İzmir https://t.co/8E1J353AwT pic.twitter.com/pjfq1GWFjq — Hürriyet Daily News (@HDNER) 5. Januar 2017

(Ag./Red.)