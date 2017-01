Irans Ex-Präsident Rafsanjani ist tot

Der ehemalige iranische Präsident Akbar Hashemi Rafsanjani ist am Sonntag im Alter von 82 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Das meldeten iranische Agenturen. Der 1934 in Bahreman, Südostiran, geborene Kleriker war einer der Architekten der islamischen Republik nach der Revolution von 1979. Er arbeitete sich hoch zum Parlamentspräsidenten und war von 1989 bis 1997 Präsident der Republik. Nebenbei war er auch einer der reichsten Männer im Land.

Er hatte Freunde, aber ebenso viele Feinde. Seiner Linie aber blieb er stets treu. Als Kleriker pragmatisch, als Politiker moderat. Nach seiner Präsidentschaft wurde er dann zum Präsidentenmacher und machte den Reformer Mohammad Khatami 1997 zu seinem Nachfolger. Besonders mit seiner Unterstützung für Khatami und den Reformkurs im Land brachte er dann aber die Hardliner und den erzkonservativen Klerus immer mehr gegen sich auf.

Niederlage gegen Ahmadinejad

2005 musste er sich in der Präsidentschaftswahl gegen den damals eher unbekannten Mahmoud Ahmadinejad geschlagen geben. Obwohl schon damals von Manipulation die Rede war, nahm er die Niederlage und die Demütigung hin. Er grenzte sich aber danach mehr vom erzkonservativen Klerus ab und nahm den Kampf gegen die Hardliner auf.

Nach Protesten gegen angebliche Wahlfälschung bei der Wiederwahl Ahmadinejads 2009 wurde er von den Hardlinern offiziell als Dissidenten gebrandmarkt. Er durfte nicht einmal mehr das Freitagsgebet in Teheran leiten. Viele sahen schon seinen Niedergang, sowohl als Theologe als auch Politiker.

Aber der damals 75-jährige gab sich nicht geschlagen. Vier Jahre später wurde er erneut zum Präsidentenmacher für seinen Schützling Hassan Rouhani. Nach Rouhanis Wahlsieg 2013 ging es Schlag auf Schlag. Zunächst kam das Atomabkommen mit dem Westen und die Aufhebung der Sanktionen, dann das "Ausmisten" im Parlament, die Verdrängung der Hardliner.

Bei der Wahl zum Expertenrat, dem wichtigsten religiösen Gremium im Land, zahlte er es dann auch den Kleriker-Kollegen heim, die ihn in den vergangenen Jahren an den Rand drängen wollten: Rafsanjani fuhr Anfang März 2016 einen klaren Sieg ein, seine Widersacher mussten sich geschlagen geben. Mit 81 Jahren war der alte Mann wieder voll im politischen Geschäft. Sein Kommentar nach dem Triumph war spirituell, aber auch mehrdeutig: "Wer wirklich an Gott glaubt, wird von ihm dann auch beschützt."

(APA/dpa)