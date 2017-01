Syrien: Russische Bomber helfen Ankaras Armee

Wien/Ankara/New York. Immer wieder waren derartige Gerüchte aufgetaucht, doch offizielle Stellen in Ankara und Moskau dementierten – zumindest zunächst: Es gebe keine gemeinsamen Operationen der Türkei und Russlands gegen den sogenannten Islamischen Staat (IS), sagte etwa der türkische Außenminister, Mevlut Çavuşoğlu. Tage später meldete dann das türkische Militär: Russische Kampfflugzeuge bombardieren rund um die nordsyrische Stadt al-Bab Stellungen des IS. Bei al-Bab kommt es seit Wochen zu Gefechten zwischen den IS-Extremisten und türkischen Truppen. Die türkische Armee versucht mit verbündeten syrischen Rebellen, den IS aus der Stadt zu vertreiben.

Nun berichtet auch die „New York Times“, dass Russland der Türkei bei al-Bab Luftunterstützung liefere. Die Zeitung zitiert nicht näher genannte US-Regierungsvertreter, die von russischen Angriffen seit Ende Dezember sprechen.

Noch vor einem Jahr hätte man eine militärische Kooperation zwischen Russland und der Türkei in Syrien für undenkbar gehalten. Nach dem Abschuss eines russischen Bombers im türkisch-syrischen Grenzgebiet durch türkische F-16-Jagdbomber im November 2015 herrschte diplomatische Eiszeit. Russland verhängte Wirtschaftssanktionen. Russische Medien stellten den türkischen Präsidenten, Recep Tayyip Erdoğan, als angebliches Mastermind hinter dem IS dar. Türkische Medien kritisierten Moskau für die militärische Hilfe für Syriens Regime.

Doch das änderte sich schlagartig. Mittlerweile haben sich der türkische Präsident und der russische Staatschef, Wladimir Putin – nach einer Entschuldigung Erdoğans –, wieder versöhnt. Gemeinsam haben sie die Waffenruhe zwischen Syriens Regime und den Rebellen vermittelt, die seit Ende Dezember gilt und zumindest zum Teil auch eingehalten wird. Die scheidende US-Regierung unter Präsident Barack Obama war bei diesem Deal, der auch künftige Friedensgespräche beinhaltet, gar nicht mehr eingebunden.

Nachhaltige russische Luftunterstützung für türkische Truppen in Nordsyrien wäre ein weiteres Zeichen dafür, wie sehr sich Ankara – zumindest vorerst – von Washington abwendet. Erst Ende vergangener Woche klagten türkische Regierungsvertreter über mangelnde militärische Hilfe der USA für Ankaras Operationen bei al-Bab. Washington ist in einer Zwickmühle. Denn der Einsatz der türkischen Armee in Nordsyrien ist nicht nur gegen den IS gerichtet. Er soll auch den Einfluss der kurdischen YPG-Volksverteidigungseinheiten zurückdrängen, die dort ein de facto autonomes Gebiet kontrollieren. Diese kurdischen Kräfte sind aber zugleich in Syrien der erfolgreichste Verbündete der USA im Kampf gegen den IS.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2017)