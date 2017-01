Bericht: Gabriel tritt gegen Merkel an

„Der SPD-Chef hat sich entschieden“: Nach den Worten der Onlineausgabe der deutschen Tageszeitung „Bild“ ist die Kanzlerkandidatur von Sigmar Gabriel (SPD) fix. Intern seien die Weichen für eine Kandidatur Gabriels gestellt, so „Bild“.

Am heutigen Dienstag trifft sich die SPD-Spitze in Düsseldorf zu einer Sitzung, in der sie über den Wahlkampf beraten will. Der Kandidat soll offiziell erst Ende Jänner bekannt gegeben werden.

Schon vor ein paar Tagen hieß es aus Führungskreisen der Sozialdemokraten, dass an Gabriel als Kanzlerkandidat „kein Weg mehr vorbei“ führe. Noch-EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, den einige in der Partei gerne als Herausforderer Angela Merkels gesehen hätten, dürfte sich damit als Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier in Stellung bringen

In Umfragen ist die SPD derzeit zwischen 20 und 22 Prozent angesiedelt. „Die Nervosität ist in der Partei mit den Händen zu greifen“, sagte dazu ein Abgeordneter des deutschen Bundestages.

(dpa/red.)