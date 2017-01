Alibaba-Gründer Jack Ma geht mit Trump auf Kuschelkurs

Wenn es um das Geschäft geht, scheint Donald Trump alle Fehden vergessen zu können. Über Wochen hatte sich der künftige US-Präsident auf der Kurznachrichtenplattform Twitter mit der chinesischen Regierung in Peking angefeindet. Am Montag empfing der Baumilliardär Jack Ma, den Gründer des größten E-Commerce-Anbieters Alibaba, im Trump Tower in New York. Es war das erste öffentliche Treffen Trumps mit einem Festlandchinesen seit seinem Wahlsieg.

"Jack und ich werden einige großartige Dinge zusammen machen", sagte der designierte Präsident nach dem Meeting. Ma hatte die Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA in Aussicht gestellt. Ein Angebot, das Trump ins Konzept passt: Es war eine der größten Wahlkampfversprechen des Republikaners, "unsere Jobs zurückzubringen".

Alibaba wolle auf seiner Internet-Plattform in den kommenden fünf Jahren einer Million US-Kleinunternehmen Zugang zum chinesischen Markt eröffnen, teilte ein Firmensprecher mit. Die Arbeitsplätze würden entstehen, wenn jede dieser Firmen einen zusätzlichen Mitarbeiter einstelle.

Kleine Firmen sollen profitieren

Ma selbst sagte, bei seinem Gespräch mit Trump sei es vor allem um die Unterstützung kleiner Firmen wie Textilunternehmen im Mittleren Westen der USA gegangen. Das Treffen bezeichnete er als großartig und aufgeschlossen. Trump sei einer der besten Unternehmer der Welt, meinte Ma. "Er liebt sein Land und er liebt China."

$BABA works w/US companies and farmers to sell to 450MM+ China consumers on our platform. We set a goal to help 1MM SMEs export to China. pic.twitter.com/TaQNJf0Cm3 — Alibaba Group (@AlibabaGroup) 10. Januar 2017

Es waren außergewöhnlich wohlwollende Worte zwischen dem chinesischen Staatsbürger, der sehr gute Beziehungen zur Kommunistischen Führung in Peking verfügt, und dem bald mächtigsten Mann der Welt. Noch im Wahlkampf hatte Trump China beschuldigt, für den Verlust von Arbeitsplätzen in den USA verantwortlich zu sein, Importzölle von 45 Prozent auf chinesische Waren angedroht und Peking mit seiner Annäherung an Taiwan verärgert. Erst kürzlich hatten die USA Alibaba zudem wieder auf ihre Liste weltweiter Märkte für Fake-Artikel und Piraterie-Güter gesetzt.

Vor dem Hintergrund Trumps Twitter-Kritik begrüßte die chinesische Staatszeitung "Global Times", ein Tochterunternehmen des "People's Daily", das Treffen. Vielleicht müsse Trump die Geschäfte mit China in Zukunft rationaler abwickeln und mit Peking zusammenarbeiten. "Eine harte Haltung kann nie eine Abkürzung auf dem Weg zu Wohlstand sein. Auf der anderen Seite wird es eine Triebkraft internationaler Beziehungen im 21. Jahrhundert werden, herauszufinden, was für beide Seiten von Vorteil ist und dieses Wissen zu nutzen."

Alibaba will sich von Staatsunternehmen abheben

Alibaba hat sich bereits in der Vergangenheit darum bemüht, mehr kleine US-Firmen auf seine Online-Plattformen wie Tmall zu bringen. So haben vergangenes Jahr 7000 amerikanische Marken auf den Plattformen des Konzerns Waren im Wert von 15 Milliarden Dollar an chinesische Kunden verkauft, heißt es aus dem Unternehmen.

Doch will Ma seine internationalen Expansionspläne weiter voranbringen, muss er sich mit Trump gut stellen: Mas Angebot an Trump passt in das langfristige Konzept des Internethändlers, chinesische Konsumenten mit Produkten aus dem Ausland zu versorgen. Um der schwächelnden Wirtschaft zuhause entgegenzuwirken, will der Konzern zudem in Zukunft die Hälfte seiner Einkünfte außerhalb Chinas erwirtschaften.

Das Ziel von Mas Besuch sei gewesen, sein Geschäft Trump in einer Weise zu verkaufen, die er verstehe, sagte Scott Kennedy, ein Mitarbeiter des Center for Strategic and International Studies dem US-Sender "USA Today": Als innovatives Unternehmen, das sowohl Chinesen als auch Amerikanern Jobs verschaffe. "Ich vermute, dass Alibaba sich von chinesischen Staatsunternehmen in traditionellen Sektoren wie der Stahlproduktion abheben will", sagte Kennedy in einem Interview, "Bereiche, auf die die Trump-Administration im Rahmen ihrer Bemühungen, chinesische Märkte für US-Güter und Investitionen zu öffnen, sehr wahrscheinlich mit Sanktionen abzielen wird."

(Reuters/maka)