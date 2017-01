Prozess gegen Verwandte von Ex-UN-Chef Ban Ki-moon

Zwei Verwandte des früheren UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon (Amtszeit 2007 bis 2016) sind in den USA wegen Korruption, Geldwäsche und Verschwörung angeklagt worden. Eine am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichte Anklageschrift beschuldigt den Bruder des 72jährigen Spitzendiplomaten, Ban Ki-sang, sowie dessen Sohn Joo Hyun-Bahn. Die beiden sollen versucht haben, einen Vertreter eines staatlichen Vermögensfonds aus dem Nahen Osten zu bestechen.

Der 39-seitigen Anklageschrift zufolge geht es um ein letztlich geplatztes Geschäft aus dem Zeitraum zwischen 2013 und 2015. Dabei sollte ein vom südkoreanischen Baukonzern Keangnam Enterprises in Hanoi (Vietnam) errichteter Komplex von Geschäfts- und Wohnanlagen an den Staatsfonds verkauft werden. Der Kaufpreis betrug demnach 800 Millionen Dollar (rund 760 Millionen Euro).

2,5 Millionen Dollar Schmiergeld

Einem Vertreter des Fonds wurden laut Anklage bei Vertragsabschluss 2,5 Millionen Dollar Schmiergeld in Aussicht gestellt. Davon sollten 500.000 Dollar gleich gezahlt werden. Allerdings soll ein ebenfalls angeklagter Mittelsmann die Anzahlung verprasst haben. Das Geschäft kam nie zustande. Weil bei Keangnam das Geld knapp wurde, musste das Unternehmen in Konkurs gehen. Da half es auch nicht, dass die Verwandten des damaligen UN-Chefs laut Anklage versucht hatten, den Staatschef des betreffenden Nahost-Staates im Rahmen einer UN-Generalversammlung in New York zu treffen.

Ban Ki-moons Neffe ist zusätzlich wegen Dokumentenfälschung angeklagt, weil er vorgetäuscht haben soll, der Verkauf stünde kurz vor dem Abschluss.

(apa/reuters)