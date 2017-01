Doskozil: „Ja, Europa hat Fehler gemacht“

Wien. „Europa hat seit 1990 Ferien von der Machtpolitik gemacht“, beklagte Josef Joffe, der Herausgeber des Wochenblattes „Die Zeit“. Und er fand damit die Zustimmung des österreichischen Verteidigungsministers, Hans Peter Doskozil: „Ja, es sind Fehler passiert. In der Sicherheitspolitik hat sich Europa jahrzehntelang im Urlaubsmodus befunden.“

Also muss Europa in der Verteidigungspolitik endlich aufwachen, war der Tenor einer Veranstaltung der Direktion für Sicherheitspolitik des Verteidigungsministeriums in Wien, die den sicherheitspolitischen Auftakt für dieses Jahr markierte. Denn das Jahr 2015 solle sich nicht wiederholen, erklärte da Doskozil, als man das Problem einer Flutwelle von Flüchtlingen zwar kommen gesehen habe, sich dann aber dennoch nicht entsprechend darauf vorbereitet habe.

Eine Vielzahl von Gefahren

Sicherheitspolitische Herausforderungen gibt es neben dem Problem Massenmigration (65 Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht oder wurden vertrieben) noch etliche andere, die Generalmajor Johann Frank, der Leiter der Direktion für Sicherheitspolitik, aufgezählt hat: Terrorismus, hybride Bedrohungen, die auf Schwachstellen der demokratischen Gesellschaften abzielen, die Cyberwelt, die immer mehr zum Kriegsschauplatz wird.

Gerade was die Abwehr von Cyberattacken angeht, setzt das österreichische Bundesheer ganz besonders auf die Kooperation mit israelischen Partnern, betonten Doskozil und der Leiter des Heeresabwehramtes, Brigadier Rudolf Striedinger, unisono. Genauso betonten alle Redner, dass die Vielzahl an sicherheitspolitischen Gefahren national nicht zu bewältigen sei, sondern nur im europäischen Rahmen.

Joffe hofft, dass Europa endlich begreife, dass „da draußen eben einige sehr aggressive Akteure lauern: Mit ihnen aber kann man nicht Tennis spielen wollen, wenn sie mit dem Baseballschläger auf das Spielfeld kommen.“ (b.b.)

