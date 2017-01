Trump ruft zu Kauf von Kleidung einer US-Modemarke auf

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat zum Kauf von Kleidung der US-Modemarke L.L.Bean aufgerufen - als Dank für Wahlkampfspenden der Firmenerbin. "Danke an Linda Bean von L.L.Bean für Ihre Unterstützung und Ihren Mut", schrieb Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Die Leute werden Sie jetzt noch mehr unterstützen. Kauft L.L.Bean", schrieb er weiter.

Trump reagierte damit auf Äußerungen Beans im konservativen Fernsehsender Fox News. Die Enkelin des Firmengründers Leon Leonwood Bean beklagte sich über Anfeindungen und Boykottaufrufe gegen das Unternehmen wegen ihrer Unterstützung für Trump. Sie bezog sich vor allem auf die Website "Grabyourwallet": Diese hat L.L.Bean auf eine Liste von Unternehmen gesetzt, die Trump und seine Familie direkt oder indirekt unterstützen.

Thank you to Linda Bean of L.L.Bean for your great support and courage. People will support you even more now. Buy L.L.Bean. @LBPerfectMaine