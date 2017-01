Obama will am Mittwoch letzte Pressekonferenz geben

Barack Obama wird am Mittwoch seine letzte Pressekonferenz als US-Präsident bestreiten. Dies gab der Sprecher des Weißen Hauses, Josh Earnest, am Freitag beim täglichen Pressebriefing in der US-Regierungszentrale bekannt. Die Pressekonferenz werde am Nachmittag stattfinden, sagte er. Obamas Amtszeit endet am kommenden Freitag um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ).

Obama wird Washington nach der Amtseinführung seines Nachfolgers vorübergehend für einige Tage verlassen, sagte Earnest. Er wollte aber nicht sagen, wohin der 55-Jährige aufbrechen wird. Obama hatte sich am vergangenen Dienstag mit einer emotionalen Rede von seinen Landsleuten nach acht Jahren im Weißen Haus verabschiedet.

Tägliche Briefings unter Trump

Mit Spannung wird erwartet, welche Kommunikationspolitik Obamas Nachfolger Donald Trump verfolgen wird. Er hat traditionellen Massenmedien Voreingenommenheit attestiert und wendet sich hauptsächlich über Twitter an seine Anhänger.

Am Mittwoch gab er die erste Pressekonferenz nach seinem Wahlsieg im November. Sein Team hat offen gelassen, ob es das tägliche Briefing des Weißen Hauses weiterhin geben wird.

(APA/dpa/Reuters)