Ein zweiter Sicherheitsminister als Wahltrumpf

Wien. Wird das Fremdenrechtspaket der Regierung noch einmal aufgeschnürt? Am 5. Dezember, einen Tag nach der Bundespräsidentenwahl, hat sich die Koalition nach mühsamen Verhandlungen auf ein Gesetzespaket geeinigt, in dem keine Obergrenze für Asylanträge fixiert war. Die SPÖ hatte sich aus verfassungsrechtlichen Gründen gegen den Wunsch von ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka ausgesprochen. Nun hat Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) angekündigt, dass man darüber noch einmal reden könne.

Mehr zum Thema: Fremdenrechtspaket in Begutachtung

Worum geht es bei der gesetzlichen Obergrenze? Unstrittig ist in der Koalition, dass bei Überschreiten einer bestimmten Anzahl an Asylanträgen – für 2017 sind es 35.000 – per Notverordnung der Zugang zum Asylverfahren erschwert wird. Flüchtlinge könnten dann bereits an der Grenze zurückgewiesen werden. Sobotka will aber einen Schritt weiter gehen und eine gesetzliche Regelung für jene Flüchtlinge schaffen, die es schon ins Landesinnere geschafft haben und daher nicht an der Grenze abgewiesen werden können. Deren Asylanträge sollen bei Erreichen einer gesetzlichen Obergrenze erst im nächsten Jahr behandelt werden können. Die Beamten des Bundesasylamtes würden für eine derartige Vorgangsweise aber eine gesetzliche Grundlage benötigen – die die SPÖ aber aus verfassungsrechtlichen Gründen bisher abgelehnt hat.

Denkt die SPÖ nun doch um? Wohl eher nicht. Doskozil hat lediglich gesagt, dass man über das Thema reden könne – nicht aber, dass er einer gesetzlichen Obergrenze auch tatsächlich zustimmen würde. An der Meinung des Ministers habe sich nichts geändert, heißt es aus dem Verteidigungsressort.

Nicht alles ablehnen

Der Grund, warum er trotzdem Gesprächsbereitschaft demonstriert: Doskozil will sich zunehmend als roter Sicherheitsminister positionieren und plädiert dafür, dass die SPÖ auch als jene Partei wahrgenommen wird, die sich um Sicherheitsthemen kümmert. Und da wäre es eben kontraproduktiv, Vorschlägen des Innenministers prinzipiell ablehnend gegenüberzustehen, wie das der linke Flügel in der SPÖ handhabt.

Auch das Manko, dass der Innenminister, und damit die ÖVP, für das Thema Sicherheit hauptverantwortlich ist, versucht Doskozil auszugleichen, indem er versucht, das Verteidigungsministerium als zweites Sicherheitsressort zu etablieren. Bei bestimmten Bedrohungen – etwa Terror, Angriffe aus der Luft oder längerfristige Stromausfälle – hat ohnehin nur das Bundesheer die technischen und personellen Kapazitäten, um die innere Sicherheit zu gewährleisten. Rechtlich läuft dies derzeit noch als Assistenzleistung für die Polizei. Mittels Verfassungsänderung soll das Heer aber künftig auch bestimmte Aufgaben im Inland erhalten.

Das alles ist schon in Hinblick auf die nächste Nationalratswahl zu sehen, bei der das Sicherheitsthema eine zentrale Rolle spielen könnte. Und da lautet Doskozils Ansatz: Man dürfe das Thema nicht den Rechten überlassen, die Sozialdemokratie müsse die Probleme offensiv benennen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.01.2017)