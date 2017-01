Brandstetter: Drei große „Brocken“ 2017

Wien. Drei große Brocken hat Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) für 2017 auf dem Programm. Im Jänner will er als Diskussionsgrundlage einen Vorschlag zu den Schwurgerichten vorlegen, im Februar ein erstes Strafvollzugs-Standortkonzept und das Maßnahmenvollzugsgesetz.

Die Sachwalterschaftsreform steht – mit Ausnahme der Finanzierung. 13 Millionen Euro jährlich braucht Brandstetter für den Start des neuen Erwachsenenschutzgesetzes. Er argumentiert damit, dass langfristig die Kosten sinken werden, weil es viel weniger Sachwalterschaften geben wird. Voraussetzung ist, dass Clearingstellen überprüfen, ob tatsächlich die Geschäftsfähigkeit nicht (mehr) gegeben ist oder ob auch Hilfe in einzelnen Angelegenheiten reicht. Brandstetter ist zuversichtlich, dass die Reform spätestens Anfang 2019 in Kraft treten kann.

„Sicherung nach außen“

Bei der Reform des Maßnahmenvollzugs missfällt Teilen der Opposition, dass Brandstetter die Tätergruppe, die wegen psychischer Störungen in besondere Haft in forensisch-therapeutischen Zentren kommt, nicht einengen will, weil er das für „zu gefährlich“ hält. Es soll dabei bleiben, dass Maßnahmenvollzug bei Straftaten mit mehr als einem Jahr Haftdrohung angeordnet werden kann. Die Regelung werde aber „inhaltlich neu definiert“. Die Justiz müsse bei den (rund 800) geistig abnormen oder entwöhnungsbedürftigen Tätern für eine „entsprechende Sicherung nach außen“ sorgen. Dafür seien drei forensisch-therapeutische Zentren nach dem Vorbild Asten nötig.

„Ein Zeitfenster“ will Brandstetter für die schon lange diskutierte Reform der Geschworenengerichtsbarkeit nützen. Er hofft, „dass wir jetzt endlich die nötige Verfassungsmehrheit bekommen können“. Sein Vorhaben, dass der Wahrspruch der Geschworenen begründet werden soll, ist auf Zustimmung (auch der SPÖ) gestoßen. Nötig wäre dafür, Berufsrichter in die Beratungen der Geschworenen einzubinden. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.01.2017)