Begräbnis: Letzter Gruß an den steirischen "Joschi"

Hunderte Trauergäste haben am Montag vom steirischen Alt-Landeshauptmann Josef Krainer Abschied genommen: darunter VP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, Tschechiens Ex-Außenminister Karl Schwarzenberg und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, aber auch Arnold Schwarzenegger war aus den USA angereist. „Er war mein Idol“, sagte Schwarzenegger. „Egal, was wir gesprochen haben, er war so unglaublich gescheit. Er wird mir abgehen.“

Wie von Krainer in seinem Testament akribisch festgelegt, stand der Seelenmesse in dessen Grazer Heimatpfarre St. Veit der emeritierte Bischof Egon Kapellari vor, die Predigt hielt der Theologe Philipp Harnoncourt. Der am 30. Dezember verstorbene Krainer habe seine Begabungen stets mit einem Sinn für Verantwortung verbunden, sagte Harnoncourt. „Die Begabung war für ihn zugleich Berufung, Aufgaben wahrzunehmen – nicht, um sich in den Mittelpunkt zu stellen, sondern um zu tun, was zu tun ist.“ Kapellari würdigte den „jungen Krainer“, der mit seinem Vater die steirische Politik 50 Jahre lang prägte, als „Menschen von herausragendem Format“, als „Politiker mit den Qualitäten eines Staatsmannes“. Die Trauerreden im Anschluss an den Gottesdienst hielten der Verfassungsjurist Wolfgang Mantl, Vorarlbergs Alt-Landeshauptmann Martin Purtscher und Landeshauptmann Schützenhöfer. Jene 300 Menschen, die keinen Platz in der Kirche fanden, wurden vom Roten Kreuz mit heißem Tee versorgt. Aus Platzmangel wurde die Messe auch auf einer Leinwand im Pfarrsaal und von der „Kleinen Zeitung“ via Live-Stream im Internet übertragen.

Heute, Dienstag, nimmt dann das Land Steiermark offiziell mit einer Trauersitzung im Landtag Abschied. Ein letztes Mal liegt währenddessen in der Grazer Burg auch das Kondolenzbuch auf. Schon in den vergangenen Tagen standen hier Hunderte Menschen Schlange, um sich in das Buch vor einem Porträt des lächelnden Joschi Krainer im Steireranzug einzutragen. Um 16.30 Uhr findet schließlich ein Requiem für den Verstorbenen im Grazer Dom statt, dem Bischof Wilhelm Krautwaschl vorsteht. (kap/APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2017)