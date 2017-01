Sobotka plädiert für E-Voting-Tests

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) will dem E-Voting eine Chance geben. Vor dem Ministerrat am Dienstag sprach er sich dafür aus, die elektronische Stimmabgabe zunächst bei Auslandsösterreichern zu probieren. In diesem Bereich könnte man schon in die Umsetzung gelangen.

Nichts hält der Minister hingegen von einer Abschaffung der Briefwahl. Vielmehr denkt er sogar über eine Ausweitung nach, dass man ein Modell ähnlich der Schweiz etablieren könnte. Dort werden den Bürgern Briefwahlkarten automatisch zugeschickt.

Innenministerium als "Zusammenfasser"

Ebenfalls machbar wäre aus Sicht des Ministers der von der SPÖ forcierte vorgezogene zweite Wahltag. Allerdings sieht sich Sobotka bei der Wahlrechtsreform nicht an vorderster Front: Das Innenministerium sei hier mehr oder weniger der Zusammenfasser. Das ausführende Organ bei der anstehenden Reform sei das Parlament.

(APA)