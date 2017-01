"Harsche Ansage": ÖVP will Flüchtlings-Obergrenze halbieren

Die ÖVP will die Obergrenze bei der Zahl für Asylanträge halbieren. Heuer belaufe sich diese auf 35.000, sie solle jedoch auf 17.000 halbiert werden, erklärte Vizekanzler und Parteiobmann Reinhold Mitterlehner bei der Pressekonferenz nach der Regierungsteamklausur im steirischen Pöllauberg am Mittwoch.

Themen der Teamklausur waren unter anderem Sicherheit und Integration. „Wir haben große Probleme, was die Abschiebung anbelangt. Wir haben große Probleme auch, was die Integration anbelangt – gerade, was Bürger aus bestimmten Staaten wie Afghanistan oder Marokko anbelangt“, führte Mitterlehner dabei aus. Daraus ergebe sich aus Sicht der Volkspartei Handlungsbedarf in Form einer Halbierung der Antragszahlen auf rund 17.000. „Und das ist noch wesentlich mehr, als wir in den letzten 15 Jahren als Schnitt gehabt haben, da haben wir in etwa zehn, teilweise 15.000 gehabt.“ Daher seien die 17.000 „das, was wir im Rahmen der Integration vertragen können“, betonte Mitterlehner.

„Ich weiß, das ist eine durchaus harsche Ansage, aber eine notwendige“, meinte der ÖVP-Chef und verwies darauf, dass die Verträglichkeit des Gesamtsystems mit den hohen Zahlen „auf Dauer überschritten“ werde. Die Quote von 17.000 werde auch für die nächsten Jahre gelten müssen. Grundsätzlich brauche es hier eine Evaluierung, da sich das Thema dynamisch entwickelt.

Halbierung nicht mit der SPÖ abgesprochen

Mit SPÖ-Chef und Bundeskanzler Christian Kern habe er die neue Forderung noch nicht besprochen, räumte Mitterlehner auf Nachfrage ein. Er meinte jedoch, dass die Obergrenze bereits bei der Übergabe des Landeshauptleute-Vorsitzes Thema gewesen sei und somit nicht so neu. In der heutigen Sitzung der ÖVP-Regierungsmitglieder habe man jedoch Schwerpunkte formuliert und alle seien der Ansicht gewesen, dass es hier diese Positionierung braucht.

Klubchef Reinhold Lopatka erachtete die Forderung bei der gemeinsamen Pressekonferenz in Pöllauberg ebenfalls als notwendig und begründete sie mit einer Umfrage im Vorfeld der Klausur. Demnach haben die Sorgen der Bevölkerung um die Sicherheit zugenommen. Ein weiterer Flüchtlingszustrom sei nicht zu bewältigen und darauf gebe man „klare Antworten“.

ÖVP will Tatbestand der "Gefährder"

Zusätzlich zu der Reduktion der Antragszahlen schlägt die ÖVP auch zwei Gesetzesänderungen vor: Wie das Ö1-„Mittagsjournal“ am Mittwoch berichtet, wurde Justizminister Wolfgang Brandstetter damit beauftragt – ähnlich wie in Deutschland –, einen neuen Tatbestand, den der Gefährder/Gefährdung, einführen.

Mitterlehner dazu: „Gefährder sind diejenigen, die in Kontakt stehen mit dem IS und anderen radikalen Gruppierungen.“ Für den Umgang mit diesen Personen solle nun eine gesetzliche Grundlage erarbeitet werden, „um entsprechende Überwachungsmaßnahmen und anderes einzuleiten“. Denn: „Wir glauben, dass wir eine wehrhafte Demokratie brauchen“, rechtfertigte Mitterlehner sein Vorhaben. Es dürfe „null Toleranz“ gegenüber Gefährdern und Übergriffen geben - erst in der Vorwoche hatte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) erklärt, er könne sich vorstellen, dass Gefährder (denen Polizei und Geheimdienste Terrorakte zutrauen) etwa mittels Fußfessel überwacht werden können.

Der zweite Bereich betrifft die „Vollziehung und Untersuchungshaft“, so Mitterlehner. Der Vizekanzler ortet unter anderem noch Klärungs- und Präzisierungsbedarf, etwa, „ob ein sicheres Quartier auch ein Asylantenheim sein kann“.

Asyl in Zahlen Laut Eurostat-Zahlen gab es in Österreich bis Mitte Dezember 37.135 Asylanträge, das ist zwar deutlich weniger als im Gesamtjahr 2015, als über 89.000 entsprechende Ansuchen gezählt wurden, aber doch im internationalen Vergleich eine herausragende Zahl. So hatte Frankreich mit rund acht mal so vielen Einwohnern nicht einmal doppelt so viele Asylanträge (61.830).

