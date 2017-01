Holpriges Interview: Tirols FPÖ-Klubdirektor gibt Pressearbeit ab

Johann Überbacher gab "Russia Today" ein Interview zu den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht in Innsbruck - in holprigem Englisch.

11.01.2017 | 16:02 | (DiePresse.com)

Der Tiroler FPÖ-Klubdirektor Johann Überbacher hat nach seinem Interview mit dem russischen Fernsehsender "Russia Today" zu den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht und zur Flüchtlingspolitik die Presseagenden abgegeben. Landesparteichef Markus Abwerzger sagte am Mittwoch dem ORF Tirol, dass Überbacher mit dem Interview seine Kompetenzen überschritten habe und das auch einsehe. Ihm folgt der Bezirksobmann von Reutte, Fabian Walch, nach. Abwerzger zufolge seien aber ohnehin personelle Umstrukturierungen vor den Landtagswahlen geplant gewesen, hieß es. Überbacher soll weiterhin Direktor des FPÖ-Landtagsklubs bleiben. Das Interview hatte für heftige Kritik des Wirtschaftsbundes gesorgt, und das eher holprige als wortreiche Englisch Überbachers hatte Häme in den sozialen Netzwerken nach sich gezogen. Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl (ÖVP) hatte durch den Auftritt etwa einen "massiven Schaden" für den Tourismus geortet. Dieser Browser unterstützt keine I-Frames. (APA)

