Schützenhöfer: "Heckenschützenartige Mechanismen abstellen"

Vizekanzler Mitterlehner und Klubchef Lopatka tagen mit ihren Teams in der Steiermark. Sie fordern eine Halbierung der Obergrenze auf 17.000 Personen.

17.000 Asylanträge seien "das, was wir im Rahmen der Integration vertragen können", sagt Vizekanzler Mitterlehner. Die SPÖ ist gegen Zahlenspielereien.

Im Zuge der Flüchtlingskrise hatten mehrere Staaten im Herbst 2015 Grenzkontrollen eingeführt, die bis Februar befristet sind. Nach Deutschland will nun auch Österreich die Kontrollen fortsetzen.

Nach Schätzungen erreichten vergangenes Jahr 182.500 Menschen Griechenland, fast 80 Prozent weniger als 2015. In Italien kamen dafür so viele Menschen an wie nie zuvor.