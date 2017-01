Junge Männer, die derzeit ihren Grundwehrdienst leisten, sollten einen Blick auf ihr Konto werfen: Denn wegen einer technischen Störung konnte am heutigen Donnerstag in vielen Fällen das Monatsgeld der Wehrpflichtigen nicht überweisen werden. Das bestätigte das Verteidigungsressort am Donnerstag der "Presse".

Zu dem Jahreswechsel kam es zu einer Umstellung des technischen Systems, die zu Problemen geführt hatte. Wie viele Wehrpflichtige davon betroffen sind, könne man nicht sagen. "Es ist sehr bedauerlich und ärgerlich, aber wir arbeiten an einer Lösung", heißt es aus dem Heer. Der nächste Überweisungs-Versuch werde am Dienstag, den 17. Jänner, gestartet.

(ib)