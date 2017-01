Treffen Kern - Mitterlehner zum Update des Koalitionspakts

Gegenseitig ausgerichtet hätten die Bundeschefs von SPÖ und ÖVP ja einander zuletzt genug. Getrennt, im oberösterreichischen Wels oder im steirischen Pöllauberg. Jetzt versuchen die Spitzen der Koalitionsregierung offenbar wieder, nach Gemeinsamkeiten zu suchen, nach Themen, die im noch jungen Jahr abgearbeitet werden können.

Bundeskanzler Christian Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner werden nach Informationen der „Presse“ am Montag Abend zu einem gemeinsamen intensiven Gedankenaustausch zusammenkommen. Flankiert werden sie dabei von den Koordinatoren der Koalitionsarbeit, also von Minister Thomas Drozda für die SPÖ und Staatssekretär Harald Mahrer von der ÖVP.

"Reine Routine"

In Regierungskreisen war man am Freitag auf Anfrage versucht, das interne Treffen herunterzuspielen. Es handle sich dabei um eine reine Routinesitzung, hieß es. Man suche bei verschiedenen Themen gemeinsame Schnittmengen. Das alles soll dann bis zum Beginn der Semesterferien im Osten Österreichs, Zeugnistag ist der 3. Februar, in ein Update des Koalitionsabkommens zwischen SPÖ und ÖVP aus dem Jahr 2013 münden. Wie berichtet, gibt es Übereinstimmungen bisher besonders bei flexiblen Arbeitszeiten und der Senkung der Lohnnebenkosten.