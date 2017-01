Mitterlehner beruft Vorstand ein

Vom Neuwahlgequatsche, wie es Reinhold Mitterlehner selbst nennt, will er nichts mehr hören. Der Vizekanzler und ÖVP-Chef will noch länger mit der SPÖ koalieren. Und zwar höchstpersönlich, wohlgemerkt. Diskussionen über die Übernahme der Partei durch Außenminister Sebastian Kurz interessieren ihn offiziell mindestens genauso wenig wie vorgezogene Nationalratswahlen. Sagt er zumindest. Trotzdem – oder gerade deswegen – rätselt man in der Partei, was Mitterlehner Anfang des neuen Jahres plant. Der Parteichef hat nämlich für Sonntag, den 8. Jänner, den Bundesparteivorstand einberufen. Also jenes Gremium, das in unregelmäßigen Abständen zusammentrifft, um wichtige Entscheidungen abzusegnen.

Beim vergangenen Termin wurde beispielsweise der Generalsekretär ausgetauscht. Statt Peter McDonald managed nun Werner Amon für Mitterlehner die Zentrale in der Lichtenfelsgasse. Auch den Wechsel an der Spitze des Innenministeriums, von Johanna Mikl-Leitner zu Wolfgang Sobotka, mussten die Mitglieder des Gremiums ohne große Vorwarnung absegnen.

In der Partei überlegt man schon, ob Mitterlehner Anfang Jänner möglicherweise Minister seines Regierungsteams austauschen möchte, oder gar andere Personalentscheidungen plant. Aus seinem Büro heißt es auf „Presse“-Anfrage dazu, dass „keine außertourlichen Sachen“ geplant seien. Vielmehr handle es sich um eine „Routinesitzung zur Jahresvorbereitung“. Man werde vor allem über Wirtschaft und Arbeitsmarkt sprechen.

Das werden auch die Schwerpunkte beim nächsten Treffen einiger ÖVP-Mitglieder sein: Nur wenige Tage später, am 11. Jänner, geht die schwarze Klubklausur in der Steiermark über die Bühne.

E-Mails an: iris.bonavida@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.01.2017)