Staat enteignet sich für Wasserkraftwerk selbst

Privateigentümer können unter bestimmten Voraussetzungen und gegen eine Entschädigung vom Staat enteignet werden, zum Beispiel zum Zweck des Straßenbaus. Das ist bekannt. Weniger bekannt ist, dass auch die Republik Österreich enteignet werden kann, und zwar für ein Wasserkraftwerk. Genau das ist soeben geschehen, um ein Projekt an der Schwarzen Lafnitz in der Steiermark zu ermöglichen. Der Verwaltungsgerichtshof hat bestätigt, dass der Staat, der mit dem „Öffentlichen Wassergut“ (ÖWG) die Eigentumsrechte an den betroffenen Wassergütern hält, rechtskräftig enteignet wird.