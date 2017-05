Wie der Datenschutz scharf gemacht werden soll

Wien. Im letzten Moment, bevor es in der Koalition vollends krachte, dürfte es noch eine politische Einigung gegeben haben: Das Bundeskanzleramt ortete die Zustimmung der ÖVP zu seinem Entwurf zur Anpassung des Datenschutzgesetzes an die EU-Datenschutzgrundverordnung. Seit Freitag ist der Entwurf in Begutachtung, für sechs Wochen, was eine Beschlussfassung noch in dieser Legislaturperiode sehr unwahrscheinlich macht. Das neue EU-Datenschutzregime wird am 25. Mai 2018 anwendbar, mit tiefgreifenden Veränderungen vor allem für Unternehmen.