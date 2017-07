Verzicht auf Partei: Vorteil als Nachteil

Partei war gestern, heute wollen alle Bewegung sein. Die ÖVP, die Neos und erst recht Peter Pilz, der keine neue Partei erschaffen will. Doch was bedeutet es, ohne Partei in die Politik zu gehen?

Bewegung kann sich jeder nennen, der Begriff ist juristisch nicht definiert. Und man kann sich auch als Partei als Bewegung bezeichnen. So haben sich die Neos, auch wenn sie einer Bürgerbewegung entstammen, rasch als Partei registriert. Die ÖVP ist, auch wenn sie sich nun als Bewegung versteht, nach wie vor als Partei angemeldet. Und selbst die FPÖ, die schon Mitte der 1990er-Jahre auf den Bewegungszug aufgesprungen ist und sich eine Zeit lang nur noch F (ohne das P für Partei) nannte, blieb rechtlich betrachtet trotzdem immer eine Partei.

Wenn Pilz wirklich auf die Anmeldung einer Partei verzichtet, kann er trotzdem zur Nationalratswahl antreten. Dafür ist es nicht nötig, eine sogenannte politische Partei zu gründen. Diese könnte man zwar durch Hinterlegung der Satzung beim Innenministerium und Veröffentlichung der Statuten der Partei leicht ins Leben rufen. Aber man bräuchte dann auch einen Vorstand, eine Mitgliederversammlung, ein Aufsichtsorgan und Regeln, wer die Partei nach außen hin vertreten darf. Es wäre also durchaus mit Arbeit verbunden.

Antreten und Klubförderung

Für einen Wahlantritt reicht es aber, wenn man eine Liste mit ausreichend vielen Unterstützungserklärungen bei den Wahlbehörden einreicht. So wird man eine sogenannte wahlwerbende Partei, in dem Sinne wird also auch die Liste Pilz zur Partei. Dasselbe Prozedere müssen aber auch jene Kontrahenten durchlaufen, die eine politische Partei gegründet haben.

Überspringt der parteilose Ex-Grüne mit seiner Bewegung die Vier-Prozent-Hürde, dürfen seine Mandatare ganz normal in den Nationalrat einziehen. Sie können einen Klub gründen und erhalten damit nicht nur parlamentarische Rechte. Sie bekommen auch Klubförderung und Geld für parlamentarische Mitarbeiter.

Doch die Klubförderung ist nur ein Teil des finanziellen Kuchens, und man darf ihn nur für die parlamentarische Arbeit verwenden. Wahlkämpfe und Kampagnen kann man damit nicht legal finanzieren. Dafür gibt es die Parteiförderung. Doch um an sie zu kommen, muss man – nomen est omen – erst eine Partei anmelden. Auch die dritte Säule der Förderung, jene für politische Akademien, würde bei Pilz wegfallen: „Denn für die Akademieförderung ist eine politische Partei Voraussetzung“, sagt Parteifinanzierungsexperte Hubert Sickinger im Gespräch mit der „Presse“.

Was das in Zahlen bedeutet, lässt sich an einem Vergleich mit den Neos ablesen. Sie erhielten bei der Wahl 2013 rund fünf Prozent, also jenes Wahlergebnis, das laut aktuellen Umfragen auch die Liste Pilz erreichen kann. Die Neos bekommen laut Sickingers Berechnungen heuer knapp 2,3 Millionen Euro an Klubförderung, zusätzlich 1,7 Millionen Partei- und etwas mehr als eine Million an Akademieförderung. Rund 2,7 Millionen Euro also wäre der Betrag, auf den die Liste Pilz jährlich ohne Parteigründung verzichten müsste.

Weniger Rechte, aber Pflichten

Dazu kommen weitere Nachteile: Wenn man keine Partei hat, die Verträge eingehen kann, haftet man mit seinem Privatvermögen. Also etwa, wenn Pilz einen Saal für eine Partei-, pardon, Bewegungsveranstaltung anmietet. Pflichten, (Obergrenze bei Wahlkampfausgaben, Rechenschaftspflichten) hat man hingegen als Wahlliste auch ohne Partei.

Hat der Verzicht auf eine Partei also abseits des PR-Vorteils, dass man sich Bewegung nennt, noch Vorteile? „Nein, es bleibt beim Marketingtrick“, sagt Sickinger.



[NQD7O]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2017)