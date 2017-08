Höchstgericht kippt 1600-Euro-Strafe: Mann durfte Alkotest verweigern

Wien. Mit Alkohol am Steuer ist nicht zu spaßen – mit Alkotests an Leuten am Steuer aber ebenso wenig. Der Verwaltungsgerichtshof hat die Strafe gegen einen Autofahrer aufgehoben, der einen Alkotest verweigert hatte; wie das Höchstgericht erkannt hat, wäre eine Untersuchung der Atemluft auf Alkoholgehalt illegal gewesen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.08.2017)