Zum Jahresende brechen Herzen

Wenn der Baum endlich halbwegs gerade steht und die friedlichste Zeit des Jahres kommen kann, geht es oft hoch her. Auch in Spitälern, die dann dünner besetzt sind: Zu Weihnachten steigt die Zahl der Herzinfarkte, zu Neujahr erreicht sie einen zweiten Höhepunkt. Das bemerkte man 1999 in den USA, man rechnete es der Jahreszeit zu: Die Grippe hat ihren ersten Höhepunkt, die Kälte drückt, selbst beim Schneeschaufeln ist mancher schon zusammengebrochen.

Aber all das ist es nicht: Das gleiche Phänomen gibt es in Neuseeland, und dort ist zu Weihnachten Sommer (Circulation 21. 12.).

David Philips (UC San Diego) hat es erhoben und vermutet hinter dem häufigeren Herzensbrechen eher banale Gründe wie das Essen und den Alkohol und den Stress mit den nicht immer so geliebten Weihnachtsgästen. (jl)



(Print-Ausgabe, 29.12.2016)