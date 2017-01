Sind Hurrikans stark, droht USA geringe Gefahr

Die vergangene atlantische Hurrikansaison (1. Juni bis 30. November) war von den Opfern her die tödlichste seit 2005 und von den wirtschaftlichen Schäden her die kostspieligste seit 2012: Dafür sorgten sieben Hurrikans, darunter drei schwere. Das waren etwas mehr als im langjährigen Durchschnitt (sechs bzw. drei), was wieder die Debatten darüber verstärken wird, ob die globale Erwärmung die Häufigkeit und/oder Intensität dieser Stürme erhöht: Theoretisch sollte sie es, weil die Stürme über dem Atlantik vor Afrika entstehen – von aufsteigender warmer Luft getrieben –, in der Praxis hat sich wenig davon gezeigt, viel deutet eher auf noch nicht durchschaute Rhythmen der Natur.

Pufferzonen vor den Küsten

Aber die Schäden waren eben doch groß, vor allem die von Hurrikan Matthew. Er zog Ende Oktober/Anfang November seine Spur der Vernichtung durch die Karibik – 1600 Tote allein in Haiti –, er streifte auch leicht die Ostküste der USA und forderte dort zwei Opfer. Aber da war er schon stark abgeschwächt und überhaupt einer der ersten seit 2005 – Katrina in New Orleans –, die in den USA „landfall“ hatten. Das Phänomen hat schon einen eigenen Namen: „hurrican drought“. Wie kommt es, dass diese Stürme, die ja weiter über der Karibik wüten, vor dem Erreichen der US-Küsten „austrocknen“?

James Kossin (NOAA Wisconsin) hat alle verfügbaren US-Daten von 1947 bis 2005 über die Stärke der Stürme und Temperaturen des Meeres ausgewertet. Er ist auf eine Überraschung gestoßen: Es gibt eine Pufferzone. Wenn die Bedingungen über dem Atlantik vor Afrika so sind, dass häufige und starke Hurrikans entstehen, dann sind die Bedingungen vor der Süd- und Ostküste so, dass sie den Stürmen mehr Kraft nehmen. Dafür sorgen tiefere Meerestemperaturen und regionale Winde, sie ziehen Feuchtigkeit bzw. Energie aus den Hurrikans heraus (Nature 4. 1.). Und umgekehrt: Kommen weniger starke Hurrikans über das Meer, können sie für die USA gefährlicher werden, weil dann kein Puffer da ist. „Wenn die Bedingungen über dem tropischen Atlantik gut für die Hurrikans sind, sind sie nahe der US-Küste schlecht“, schließt Kossin. „Und vice versa.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.01.2017)